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МИД отверг обвинения США в несоблюдении договора о ядерных испытаниях 

РИА Новости 50 минут назад
«Инсинуации вброшены»: МИД отверг обвинения по ДОПИЯО
Фото: РИА Новости
Москва отвергает обвинения в якобы несоблюдении договора с США об ограничении подземных испытаний ядерного оружия, Вашингтон, отказываясь ратифицировать Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), ставит его на грань развала, заявили в МИД РФ.
"Ожидаемо не подкрепляются какими-либо доказательствами американские претензии, что Россия якобы нарушила мораторий на ядерные испытания, проводя ядерные эксперименты, не соответствующие американским стандартам "нулевой мощности". Причём сами американцы признаются, что не знают ни о количестве таких экспериментов в 2019 году, ни о том, проводились ли они вообще", — сказали в МИД.
"Россия, исходя из своих международных обязательств, не должна следовать никаким "стандартам США" в области ядерных испытаний. Инсинуации вброшены, как представляется, для того, чтобы отвлечь внимание от Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний", — указали в министерстве.
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Как отметили в российском внешнеполитическом ведомстве, "отказавшись от ратификации Договора, американская сторона поставила его на грань полного развала".
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Политика , Армия , МИД , Москва , США
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