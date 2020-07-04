«Инсинуации вброшены»: МИД отверг обвинения по ДОПИЯО

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Москва отвергает обвинения в якобы несоблюдении договора с США об ограничении подземных испытаний ядерного оружия, Вашингтон, отказываясь ратифицировать Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), ставит его на грань развала, заявили в МИД РФ

"Ожидаемо не подкрепляются какими-либо доказательствами американские претензии, что Россия якобы нарушила мораторий на ядерные испытания, проводя ядерные эксперименты, не соответствующие американским стандартам "нулевой мощности". Причём сами американцы признаются, что не знают ни о количестве таких экспериментов в 2019 году, ни о том, проводились ли они вообще", — сказали в МИД.

"Россия, исходя из своих международных обязательств, не должна следовать никаким "стандартам США" в области ядерных испытаний. Инсинуации вброшены, как представляется, для того, чтобы отвлечь внимание от Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний", — указали в министерстве.

Как отметили в российском внешнеполитическом ведомстве, "отказавшись от ратификации Договора, американская сторона поставила его на грань полного развала".