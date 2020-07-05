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Племянник Путина стал главой партии «Народ против коррупции» 

Lenta.ru и ещё 12 54 минуты назад
Племянник Путина стал главой партии «Народ против коррупции»
Фото: Фото с сайта партии «Народ против коррупции»
Двоюродный племянник президента России Владимира Путина Роман стал руководителем партии «Народ против коррупции». Об этом сообщил председатель генполитсовета Григорий Анисимов, передает РИА Новости.
Съезд партии состоялся 5 июля. Романа Путина избрали на пятилетний срок по итогам тайного голосования.
Роман Путин вступил в партию 21 июня 2020 года. Ожидается, что благодаря его участию «партия получит новый импульс в развитии антикоррупционной деятельности, реализации различных социальных проектов».
Отцом Романа Путина является Игорь Путин, двоюродный брат президента России. Роман Путин работал в ФСБ, после чего стал советником мэра Рязани по безопасности. Покинув госслужбу, он занимался консультациями крупных финансово-промышленных групп и губернаторов.
В марте 2020 года Роман Путин говорил, что не видит альтернативы Владимиру Путину на посту главы государства, так как страна «нуждается в сильном лидере». Он также рассказывал, что намерен создать партию «Люди дела», цель которой — прохождение в Госдуму. Роман Путин утверждал, что будет финансировать партию лично, привлекая к этому бизнесменов и спонсоров.
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Политика , Владимир Путин , ФСБ , Госдума
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