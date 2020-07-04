«Нас не удивляет»: Цеков о позиции Турции по Крыму

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В Совфеде объяснили, почему Крым не нуждается в признании Турцией 

РИА Новости 40 минут назад
Сенатор от крымского региона, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков заявил, что Крым не нуждается в признании своего российского статуса со стороны Турции, так как для крымчан самое главное признание — это признание и поддержка России.
В МИД Турции заявили, что не признают Крым российским
Ранее украинские СМИ сообщили, что министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что его страна поддерживает территориальную целостность Украины, не признавала и не признает "незаконную аннексию Крыма". По его словам, эта принципиальная позиция никогда не изменится. Заявление сделано на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в рамках его рабочего визита в Турцию.
"Нас не удивляет это заявление министра иностранных дел Турции. Нам их признание не требуется и особо не волнует. Крымчан не интересует признание других стран мирового сообщества. Самое главное, что Крым стал неотъемлемой и естественной частью Российской Федерации. Для Крыма самое главное признание — это признание и поддержка России", — сказал РИА Новости Цеков.
По его словам, рано или поздно мировое сообщество будет вынуждено признать Крым частью Российской Федерации, так как это свершившийся исторический факт, с которым нужно считаться.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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Политика , Видео , Дмитрий Кулеба , Сергей Цеков , Мевлют Чавушоглу , ООН , Совет Федерации , МИД Турции , РИА Новости , Республика Крым , Турция
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