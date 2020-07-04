«Нас не удивляет»: Цеков о позиции Турции по Крыму

Ранее украинские СМИ сообщили, что министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что его страна поддерживает территориальную целостность Украины, не признавала и не признает "незаконную аннексию Крыма". По его словам, эта принципиальная позиция никогда не изменится. Заявление сделано на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в рамках его рабочего визита в Турцию.

"Нас не удивляет это заявление министра иностранных дел Турции. Нам их признание не требуется и особо не волнует. Крымчан не интересует признание других стран мирового сообщества. Самое главное, что Крым стал неотъемлемой и естественной частью Российской Федерации. Для Крыма самое главное признание — это признание и поддержка России", — сказал РИА Новости Цеков.

По его словам, рано или поздно мировое сообщество будет вынуждено признать Крым частью Российской Федерации, так как это свершившийся исторический факт, с которым нужно считаться.