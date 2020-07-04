МИД РФ возмутило решение суда Лондона признать Гуайдо

Дипломат выразила озабоченность данным решением.

Решение возмутительно. Лондонский суд даже не пытался дать правовую оценку претензиям Гуайдо, а лишь последовал позиции британской исполнительной власти, ранее, дескать, однозначно признавшей Гуайдо президентом Венесуэлы, — приводит заявление Захаровой сайт российского внешнеполитического ведомства.

Она подчеркнула, что двух президентов у Венесуэлы быть не может. Поэтому очевидно, что в Великобритании независимость суда работает лишь пока позиция судей согласуется с мнением правительства. Дипломат добавила, что в Европе пытаются сделать «токсичным» любое сближение оппозиции с чавистами и помешать найти точки соприкосновения.

Ранее британский кабмин однозначно признал венесуэльского оппозиционера Хуана Гуайдо президентом Боливарианской Республики. Такое решение вынес Верховный суд Королевства во время тяжбы между представителями внутреннего конфликта южноамериканской страны о принадлежности свыше $930 млн в золотых слитках (общая масса — 31 тонна), находящихся в Банке Англии.

Власти европейской страны фактически лишили правительство действующего лидера Николаса Мадуро доступа к хранящемуся в Великобритании золоту. Это происходит не в первый раз. В 2018-м Банк Англии отказал Венесуэле в возврате золотых слитков на сумму около $525 млн, опасаясь, что политик захватит богатства, принадлежащие государству, и использует их в своих целях.

Споры начались после того, как центральный банк Венесуэлы BCV попытался перевести золото из британского банка на счета программы развития ООН , потратив таким образом средства на медицинские товары и продовольствие для жителей республики в период пандемии коронавирусной инфекции нового типа. Однако процедуру остановили: на своё право распорядиться драгоценным металлом указал специально сформированный Гуайдо управляющий совет регулятора.

Лондон принял сторону оппозиционера. Судья Найджел Тир считает, что руководящий орган «может найти более тёплый приём в странах, чьи власти заняли иную позицию касательно легитимности господина Мадуро, в Англии же их запросы обречены».

По словам адвокатов, отстаивающих интересы официального Каракаса, защита собирается обжаловать судебное решение, передаёт агентство PA.

В Боливарианской Республике 21 января 2019 года началось движение против лидера государства Николаса Мадуро после его присяги. Вскоре руководитель оппозиционной Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо незаконно объявил себя президентом страны. Ряд западных стран во главе с Соединёнными Штатами Америки признали одиозного Гуайдо.

В ответ Мадуро окрестил политика марионеткой Белого дома. РФ, КНР, Турция и ряд других государств поддержали Мадуро как легитимного главу республики, писал NEWS.ru.