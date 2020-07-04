Россия ответила на обвинения США по Конституции

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Дипломат отметил, что российская тема является инструментом для борьбы между американскими политиками.

«Вызывает сожаление, что российская тема в целом эксплуатируется в США в ходе их собственной внутренней борьбы, которая временами принимает абсолютно гротескные формы», — сказал Рябков.

По его словам, это «печальное явление наблюдается уже в течение многих лет», и в нём нет ничего сенсационного или необычного.

На этой неделе пресс-секретарь госдепартамента США Морган Ортагус заявила, что Вашингтон тревожат сообщения о влиянии властей России на ход прошедшего голосования по поправкам к Конституции РФ.