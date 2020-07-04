Россия ответила на обвинения США по Конституции

В МИД РФ заявили, что Вашингтон осложняет отношения с Россией заявлениями о якобы совершаемых манипуляциях при голосовании по Конституции. Об этом сказал заместитель главы внешнеполитического ведомства Сергей Рябков, передает ТАСС.
Дипломат отметил, что российская тема является инструментом для борьбы между американскими политиками.
«Вызывает сожаление, что российская тема в целом эксплуатируется в США в ходе их собственной внутренней борьбы, которая временами принимает абсолютно гротескные формы», — сказал Рябков.
По его словам, это «печальное явление наблюдается уже в течение многих лет», и в нём нет ничего сенсационного или необычного.
На этой неделе пресс-секретарь госдепартамента США Морган Ортагус заявила, что Вашингтон тревожат сообщения о влиянии властей России на ход прошедшего голосования по поправкам к Конституции РФ.