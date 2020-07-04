Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

МИД ответил США на претензии к голосованию по Конституции 

Майк Габриелян 1 час назад
Россия ответила на обвинения США по Конституции
Фото: ТАСС
В МИД РФ заявили, что Вашингтон осложняет отношения с Россией заявлениями о якобы совершаемых манипуляциях при голосовании по Конституции. Об этом сказал заместитель главы внешнеполитического ведомства Сергей Рябков, передает ТАСС.
Дипломат отметил, что российская тема является инструментом для борьбы между американскими политиками.
«Вызывает сожаление, что российская тема в целом эксплуатируется в США в ходе их собственной внутренней борьбы, которая временами принимает абсолютно гротескные формы», — сказал Рябков.
По его словам, это «печальное явление наблюдается уже в течение многих лет», и в нём нет ничего сенсационного или необычного.
На этой неделе пресс-секретарь госдепартамента США Морган Ортагус заявила, что Вашингтон тревожат сообщения о влиянии властей России на ход прошедшего голосования по поправкам к Конституции РФ.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в Госдуме назвали клеветой обеспокоенность США манипуляциями при плебисците.
Видео дня. Су-27, Су-30СМ и Су-35С выполнили «виражи», «косые петли», «горки», «полуперевороты»
Комментарии
Политика , Сергей Рябков , Морган Ортагус , МИД , Госдеп США , Госдума , ИТАР-ТАСС , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Прямо на скамейку меня положили и давай фигачить»
«Прямо на скамейку меня положили и давай фигачить»
«Я не понимаю»: Познер об обновленной Конституции РФ
«Я не понимаю»: Познер об обновленной Конституции РФ
«Одно простое правило: никогда не касайся России»
«Одно простое правило: никогда не касайся России»
Талибы отреагировали на информацию о сговоре с Россией
Талибы отреагировали на информацию о сговоре с Россией
Видео
Массовая драка курьеров-конкурентов в Москве попала на видео
00:16
Массовая драка курьеров-конкурентов в Москве попала на видео
Стрельба в центре Киева попала на видео
00:36
Стрельба в центре Киева попала на видео
Опубликовано видео последствий ливня в Москве
00:14
Опубликовано видео последствий ливня в Москве
Взрыв на фабрике фейерверков в Турции попал на видео
00:29
Взрыв на фабрике фейерверков в Турции попал на видео
Опубликовано видео с места прорыва газопровода в Самарской области
00:13
Опубликовано видео с места прорыва газопровода в Самарской области
Едва не провалившийся под эскалатор мужчина попал на видео
00:19
Едва не провалившийся под эскалатор мужчина попал на видео
Происшествия Новости Москвы
Опубликовано видео с места предотвращения покушения на премьер-министра Канады
00:39
Опубликовано видео с места предотвращения покушения на премьер-министра Канады
Происшествия В мире
Град размером с куриное яйцо попал на видео под Красноярском
00:51
Град размером с куриное яйцо попал на видео под Красноярском
Происшествия Погода
Виктора Проскурина похоронили
00:59
Виктора Проскурина похоронили
Общество
В Пушкино горит здание текстильной фабрики
00:13
В Пушкино горит здание текстильной фабрики
Происшествия Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение