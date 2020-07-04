В Госдуме порассуждали о «титуле в веках» для Путина 

По мнению парламентария, прошедшее недавно голосование — лишь начало это процесса и согласие народа на восстановление страны в границах 1945 года. Федоров считает, что Путина можно будет называть Владимиром-объединителем.

В субботу, 4 июля, в России вступила в силу обновленная Конституция с поправками, одобренными на всенародном голосовании. В Госдуме уже начали работать над изменением законодательной базы. По словам главы комитета по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова, необходимо принять около 80-90 законов, чтобы реализовать новые положения Основного закона.

Голосование по поправкам проходило с 25 июня по 1 июля включительно. Жители большинства российских регионов выступили за внесение изменений в Основной закон — за поправки проголосовали 77,92 процента. Против конституционных изменений выступил только Ненецкий автономный округ, где против проголосовали 55,25 процента участников плебисцита.