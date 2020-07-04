«Быть не может»: Кремль о рубашке Путина на «Авито»

В Кремле опровергли информацию о том, что президент России забыл рубашку в номере гостиницы. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что подобным объявлениям верить нельзя. Его цитирует РИА Новости.
«Нет. Такого быть не может», — сказал Песков, отвечая на вопрос, мог ли глава государства забыть рубашку в отеле.
Ранее «Рамблер» сообщал, что на портале объявлений «Авито» продают мужскую рубашку размера 48–50 (XL), якобы оставленную в гостинице в Нижнем Новгороде. Владелец предложил купить её за 165 тысяч рублей. Он рассказал, что сорочку забыли забрать сотрудники ФСО, после чего она досталась работнику отеля.
Авито
По словам автора объявления, рубашку шили вручную, на заказ. На бирке стоит роспись мастера. Продавец не сомневается в подлинности товара. Он заявил, что уже общался с потенциальными покупателями и готов отправить сорочку на ДНК-экспертизу.
Последний раз Владимир Путин посещал Нижний Новгород осенью 2019 года. Президент проводил в городе заседание Совета по развитию физкультуры и спорта.