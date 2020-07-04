«Быть не может»: Кремль о рубашке Путина на «Авито»

В Кремле опровергли информацию о том, что президент России забыл рубашку в номере гостиницы. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что подобным объявлениям верить нельзя. Его цитирует РИА Новости.

«Нет. Такого быть не может», — сказал Песков, отвечая на вопрос, мог ли глава государства забыть рубашку в отеле.

Ранее «Рамблер» сообщал, что на портале объявлений «Авито» продают мужскую рубашку размера 48–50 (XL), якобы оставленную в гостинице в Нижнем Новгороде. Владелец предложил купить её за 165 тысяч рублей. Он рассказал, что сорочку забыли забрать сотрудники ФСО , после чего она досталась работнику отеля.

Авито

По словам автора объявления, рубашку шили вручную, на заказ. На бирке стоит роспись мастера. Продавец не сомневается в подлинности товара. Он заявил, что уже общался с потенциальными покупателями и готов отправить сорочку на ДНК-экспертизу.