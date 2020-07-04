Опубликован текст Конституции РФ с поправками 

Конституция РФ с внесенными в нее поправками, утвержденными в ходе общероссийского голосования, опубликована на портале правовой информации. На сайте Кремля отмечается, что обновленный текст Основного закона размещен в соответствии с указом президента России Владимира Путина. Поправки вступили в силу 4 июля.

«Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 года», — говорится в преамбуле обновленной Конституции РФ.

Текст Основного закона страны с внесенными в него поправками опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в соответствии с указом президента РФ, уточняется в сообщении Кремля.

Голосование по поправкам к Конституции РФ проходило с 25 июня по 1 июля. По данным ЦИК, явка на голосование составила 67,97%. За поправки высказались 77,92% жителей, против — 21,27%. Проголосовать удаленно могли москвичи и жители Нижегородской области. Явка на электронное голосование составила 93%. Всего на него зарегистрировались свыше 1,1 миллиона россиян.

После объявления официальных результатов плебисцита спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что работа над законами, которые будут реализовывать поправки к Конституции, начинается с 3 июля. Придется изменить существующие законы, а также разработать несколько новых, в частности закрепляющих функции Госсовета и вводящих понятие «федеральные территории», пояснил Володин.