Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Опубликован текст Конституции РФ с поправками 

Daily Storm 4 часа назад
Конституция РФ с внесенными в нее поправками, утвержденными в ходе общероссийского голосования, опубликована на портале правовой информации. На сайте Кремля отмечается, что обновленный текст Основного закона размещен в соответствии с указом президента России Владимира Путина. Поправки вступили в силу 4 июля.
«Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 года», — говорится в преамбуле обновленной Конституции РФ.
Текст Основного закона страны с внесенными в него поправками опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в соответствии с указом президента РФ, уточняется в сообщении Кремля.
Голосование по поправкам к Конституции РФ проходило с 25 июня по 1 июля. По данным ЦИК, явка на голосование составила 67,97%. За поправки высказались 77,92% жителей, против — 21,27%. Проголосовать удаленно могли москвичи и жители Нижегородской области. Явка на электронное голосование составила 93%. Всего на него зарегистрировались свыше 1,1 миллиона россиян.
После объявления официальных результатов плебисцита спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что работа над законами, которые будут реализовывать поправки к Конституции, начинается с 3 июля. Придется изменить существующие законы, а также разработать несколько новых, в частности закрепляющих функции Госсовета и вводящих понятие «федеральные территории», пояснил Володин.
Принятие поправок вызвало критику ряда стран, в частности некоторых членов Евросоюза, и США. Главы других государств, напротив, поздравили Владимира Путина с поддержкой поправок к Конституции. Среди заявленных изменений, по которым голосовали россияне, — расширение полномочий парламента, Конституционного суда, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков, приоритет Основного закона над международными соглашениями и усиление социальных обязательств государства.
Daily Storm: последние новости
Путин поручил генпрокурору разобраться с арестом бизнесмена из «списка Титова» Путин поручил генпрокурору разобраться с арестом бизнесмена из «списка Титова» Опубликован текст Конституции РФ с поправками Опубликован текст Конституции РФ с поправками Вице-спикер Госдумы Епифанова предложила объявить 1 июля выходным днем Вице-спикер Госдумы Епифанова предложила объявить 1 июля выходным днем
Комментарии 299
Политика , Видео , Владимир Путин , Вячеслав Володин , ЕС , Госдума
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Прямо на скамейку меня положили и давай фигачить»
«Прямо на скамейку меня положили и давай фигачить»
«Я не понимаю»: Познер об обновленной Конституции РФ
«Я не понимаю»: Познер об обновленной Конституции РФ
«Одно простое правило: никогда не касайся России»
«Одно простое правило: никогда не касайся России»
Трампа уличили в инцесте
Трампа уличили в инцесте
Видео
Едва не провалившийся под эскалатор мужчина попал на видео
00:19
Едва не провалившийся под эскалатор мужчина попал на видео
Происшествия Новости Москвы
Опубликовано видео с места предотвращения покушения на премьер-министра Канады
00:39
Опубликовано видео с места предотвращения покушения на премьер-министра Канады
Происшествия В мире
Град размером с куриное яйцо попал на видео под Красноярском
00:51
Град размером с куриное яйцо попал на видео под Красноярском
Происшествия Погода
Опубликовано видео задержания исламистов сотрудниками ФСБ
00:35
Опубликовано видео задержания исламистов сотрудниками ФСБ
Происшествия
Горящая незаконная врезка в газопроводе попала на видео
00:27
Горящая незаконная врезка в газопроводе попала на видео
Происшествия Пожары
Опубликовано видео пожара в доме на Тверской улице в Москве
00:24
Опубликовано видео пожара в доме на Тверской улице в Москве
Происшествия Новости Москвы
Швырнувшая ребенка воспитательница попала на видео
00:42
Швырнувшая ребенка воспитательница попала на видео
Происшествия
Спасение людей из пылающего микроавтобуса попало на видео
00:37
Спасение людей из пылающего микроавтобуса попало на видео
Происшествия Азия
11 млрд выделило правительство на выплаты медикам
00:20
11 млрд выделило правительство на выплаты медикам
Политика Другое
Опубликован текст Конституции РФ с поправками
03:06
Опубликован текст Конституции РФ с поправками
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение