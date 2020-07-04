Вступила в силу Конституция Россия с внесенными в неё поправками, принятыми на общероссийском голосовании. Текст главного закона страны опубликован на официальном портале правовой информации.
«Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 года», — сказано в комментарии.
В Конституцию внесли 206 поправок.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Центральная избирательная комиссия России утвердила итоги общероссийского голосования о поправках.
Поддержали внесение поправок в Конституцию 77,92% россиян. Высказались против 21,27%.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал итоги голосования однозначным триумфом и заявил, что де-факто голосование было референдумом о доверии Путину.