Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

206 поправок: опубликован обновленный текст Конституции РФ 

Майк Габриелян 19 минут назад
Вступила в силу Конституция Россия с внесенными в неё поправками, принятыми на общероссийском голосовании. Текст главного закона страны опубликован на официальном портале правовой информации.
«Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 года», — сказано в комментарии.
В Конституцию внесли 206 поправок.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Центральная избирательная комиссия России утвердила итоги общероссийского голосования о поправках.
Поддержали внесение поправок в Конституцию 77,92% россиян. Высказались против 21,27%.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал итоги голосования однозначным триумфом и заявил, что де-факто голосование было референдумом о доверии Путину.
Политика , Видео , Дмитрий Песков , Центризбирком России
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
6632 новых случая коронавируса выявили в России
6632 новых случая коронавируса выявили в России
«Устали морально»: семья Захарова о заявлении Ефремова
«Устали морально»: семья Захарова о заявлении Ефремова
«Да успокойтесь!» Хазанов рассказал о самочувствии
«Да успокойтесь!» Хазанов рассказал о самочувствии
ВСУ побомбили турецким «убийцей» «Панцири» РФ
ВСУ побомбили турецким «убийцей» «Панцири» РФ
Видео
Опубликовано видео с места прорыва газопровода в Самарской области
00:13
Опубликовано видео с места прорыва газопровода в Самарской области
Едва не провалившийся под эскалатор мужчина попал на видео
00:19
Едва не провалившийся под эскалатор мужчина попал на видео
Происшествия Новости Москвы
Опубликовано видео с места предотвращения покушения на премьер-министра Канады
00:39
Опубликовано видео с места предотвращения покушения на премьер-министра Канады
Происшествия В мире
Град размером с куриное яйцо попал на видео под Красноярском
00:51
Град размером с куриное яйцо попал на видео под Красноярском
Происшествия Погода
Опубликовано видео задержания исламистов сотрудниками ФСБ
00:35
Опубликовано видео задержания исламистов сотрудниками ФСБ
Происшествия
Горящая незаконная врезка в газопроводе попала на видео
00:27
Горящая незаконная врезка в газопроводе попала на видео
Происшествия Пожары
Опубликовано видео пожара в доме на Тверской улице в Москве
00:24
Опубликовано видео пожара в доме на Тверской улице в Москве
Происшествия Новости Москвы
Швырнувшая ребенка воспитательница попала на видео
00:42
Швырнувшая ребенка воспитательница попала на видео
Происшествия
20,7 млн тестов на COVID-19 проведено в России
00:21
20,7 млн тестов на COVID-19 проведено в России
Общество Новости Москвы
«Погода потенциально опасна»
02:58
«Погода потенциально опасна»
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение