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В России США обвинили в несоблюдении договоров по вооружениям 

Lenta.ru и ещё 1 52 минуты назад
РФ обвинила США в нарушении договоров по вооружениям
Фото: ТАСС
США лишь ищут предлог для того, чтобы переложить вину за несоблюдение ими международных договоров по вооружениям на другие страны. Об этом РИА Новости рассказал глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.
По словам сенатора, все заявления США о приверженности эффективному контролю над вооружениями следует сразу начинать с «но», так как Белый дом всегда находит причину, почему он не может выполнить взятые им обязательства. Косачев обвинил США в том, что именно так было с соглашениями по Ирану и РСМД.
Глава комитета Совфеда рассказал, что выдвинутое США требование о присоединении Китая к переговорам между Вашингтоном и Москвой о контроле над ядерными вооружениями в рамках СНВ-3 также служит лишь отговоркой. Хотя Китай и отказался от переговоров в подобном формате, Косачев подчеркнул, что Россия не против его участия, впрочем, как и участия Великобритании с Францией.
Ранее миру предсказали значительное ухудшение ситуации с ядерным оружием, если Россия и США не смогут договориться о продлении СНВ-3. По словам экспертов, потеря ключевых каналов связи между странами может привести к новой гонке ядерных вооружений.
В феврале 2021 года истекает срок действия договора СНВ-3. Если Вашингтон и Москва договорятся о его продлении, ситуация может выйти из тупика. Эксперты отмечают, что пока прогресса не наблюдается: США пытаются подключить к договору Китай, из-за чего стороны не могут договориться.
Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) был подписан в 2010 году тогдашними президентами России и США — Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой. Соглашение вступило в силу в 2011 году, его срок истекает в феврале 2021-го.
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Комментарии
Политика , Армия , Оружие , США , Дмитрий Медведев , Барак Обама , Константин Косачев , Совет Федерации , РИА Новости , Иран
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