Названо средство-дезинфектор тоннеля в резиденции Путина

Раствор анолита используется для выпускаемых в Пензе специальных туннелей для дезинфекции, один из которых установлен в резиденции президента России Владимира Путина . Об этом сообщила руководитель компании-производителя «Моторные технологии» Ольга Изранова.

По её словам, применяемый в туннелях раствор безопасен для здоровья человека и одежды, передаёт РИА Новости.

В резиденции президента России Владимира Путина в Ново-Огарёво для защиты от коронавирусной инфекции установили специальный туннель. Переход предназначен для дезинфекции, а каждый, кто его пересекает, оказывается в мелкодисперсном водном тумане, который покрывает одежду и открытые участки тела специальным раствором. Туннель был разработан пензенской компанией, которая сообщила об установке спецсредства.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков добавил, что туннель для дезинфекции установлен не только в резиденции в Ново-Огарёво, но и в Кремле. Он подчеркнул, что такие меры предосторожности из-за эпидемиологической обстановки с COVID-19 оправданны и объяснимы.

Ранее губернатор Пензенской области Иван Белозерцев заявил, что компания «Моторные технологии», которая прежде занималась созданием оборудования для мойки деталей и агрегатов для автосервисов и промышленных предприятий, в условиях пандемии разработала и в мае начала выпуск туннелей, при входе в которые человек оказывается в мелкодисперсном водном тумане, в результате одежда и открытые участки тела автоматически обрабатываются дезраствором. Программное обеспечение для этого устройства, предусматривающее систему распознавания лиц и измерения температуры, разработали пензенские программисты, писал NEWS.ru.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила пандемию коронавируса в мире. По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 10,8 млн человек, свыше 521 тыс. умерли более 5,7 млн выздоровели.

Россия занимает третью строчку по количеству заразившихся в мире. На первом месте — США (2 739 879 человек), на втором — Бразилия (1 496 858 человек). Также в первой десятке стран Индия, Великобритания, Перу, Чили, Испания, Италия, Мексика. Наименьшее количество выявленных случаев коронавируса — в Папуа — Новой Гвинее (11 случаев). Население королевства в Океании — чуть более 7 млн человек.

На 3 июля июня в России зарегистрировано 667 883 случаев коронавирусной инфекции (+6718 за последние сутки), 437 893 человека выздоровели (+8915 за последние сутки), 9859 умерли (+176 за последние сутки).

Лидером по числу заразившихся и вновь выявленных остаётся Москва. В столице 223 530 заболевших (+659 за последние сутки), 154 839 выздоровели (+1591 за последние сутки), 3904 умерли (+34 за последние сутки). В первом десятке российских регионов, кроме Москвы, также Подмосковье, Санкт-Петербург, Нижегородская, Свердловская, Ростовская области, Красноярский край, ХМАО, Воронежская и Иркутская области. Наименьшее количество выявленных случаев коронавируса в России в НАО — 129. При этом 40 человек выздоровели. От COVID-19 в округе никто не умер.