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Путин выразил соболезнования бойцу Нурмагомедову в связи со смертью его отца 

ТАСС 1 час назад
Путин выразил соболезнования бойцу Нурмагомедову
Фото: РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым выразил глубокие соболезнования в связи со смертью его отца Абдулманапа Нурмагомедова, сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Тренер Абдулманап Нурмагомедов умер в пятницу на 58-м году жизни.
Названа причина смерти отца Нурмагомедова
Хабиб Нурмагомедов 22 июня сообщал, что его отец находится в тяжелом состоянии. По его словам, тренер перенес коронавирус, но "инфекция оставила последствия", и он находился в реанимации в одной из больниц в Москве. Изначально он был госпитализирован с пневмонией, но позднее перенес инсульт и неделю пробыл в коме.
Нурмагомедов родился в 1962 году в селе Сильди Цумадинского района, проживал в селе Кироваул Кизилюртовского района. Российский спортсмен и тренер, мастер спорта СССР по вольной борьбе. Заслуженный тренер России, старший тренер сборной команды Республики Дагестан по боевому самбо. Он воспитал 18 чемпионов мира по боевому самбо.
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Комментарии 24
Политика , Дмитрий Песков , Абдулманап Нурмагомедов , Владимир Путин
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