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Путин заявил о заинтересованности России в притоке мигрантов 

Газета.Ru и ещё 10 24 минуты назад
Путин: «Россия заинтересована в притоке мигрантов»
Фото: ТАСС
Российская экономика, получившая мощный удар от коронавируса и падения цен на нефть сможет восстановиться благодаря наплыву мигрантов. Страна крайне заинтересована в приезде гастарбайтеров, заявил в пятницу, 3 июля, президент Владимир Путин. В то же время в России число собственных безработных граждан к осени вырастет до 20 млн, считают эксперты.
Экономика России пережила удар пандемии COVID-19 и последствий глобального спада мировых цен на нефть, отметил Владимир Путин в ходе встречи в пятницу с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию. По словам руководителя страны, решить эту проблему поможет дешевая рабочая сила — гастарбайтеры.
«Россия заинтересована в притоке мигрантов, но она заинтересована в притоке тех, кто нужен стране. Я уж не говорю о ветеранах, которые всей своей жизнью заслужили, но в целом, если говорить о перспективах, это должны быть молодые, образованные, здоровые люди, которые готовы либо получить образование и влиться в рынок труда, либо прямо приступить к определенной работе, имея известный уровень нужной нам квалификации и соответствующей профессии», — цитируют президента «РИА Новости».
По его словам, в некоторых странах подобная работа выведена «на очень высокий, солидный, почти на научный уровень». И России нужно этого добиться, считает Путин. Прежде всего, страна заинтересована в притоке носителей русского языка и культуры, в таких переселенцах Россия «втройне заинтересована». По его словам, они чувствуют себя россиянами в широком смысле этого слова.
«Это абсолютно обязательная вещь для нас, я имею в виду и экономическую составляющую, и ряд других составляющих, связанных с демографией. Что касается экономики, то совершенно очевидно, что с развитием экономики в России нам уже не хватает, а скоро это будет очень заметно, не будет хватать рабочих рук. Это становится реальным объективным ограничителем экономического роста в стране. Это одна из серьезных проблем», — сказал Путин.
Он также отметил, что регулярно давал на этот счет разного рода поручения. В то же время президент оговорился, что есть различного рода вещи, которые нельзя и не должны не учитываться. Необходимо смотреть на рынок труда в конкретном регионе, в определенном месте. Также неплохо бы оценить развитие социальной инфраструктуры с тем, чтобы этот приток мигрантов не нарушал права граждан России, считает президент. Поскольку россияне проживают у себя дома, и президенту не хотелось бы, чтобы у них были проблемы с предоставлением образовательных услуг либо с учреждениями здравоохранения.
«Это все непростые вопросы, но ими нужно заниматься, разумеется, мы будем это делать», — пообещал коллективу по внесению поправок в Конституцию Путин.
Однако наплыв мигрантов может увеличить безработицу среди российского населения.
В июне основатель сервиса по поиску работы Superjob Алексей Захаров, основываясь на данных своей компании, сообщил, что в России реальная безработица более чем в два раза превышает официальные данные. А количество граждан состоящих на учете в службе занятости, в пять-шесть раз ниже, чем реально безработных людей.
«Из-за самоизоляции не все компании чисто физически смогли оформить все юридические процедуры по увольнению, банкротству, закрытию предприятий. Реальное число безработных раз в 5-6 выше. Мы считаем, что работу уже потеряли порядка 10 млн человек. К осени цифра может вырасти до 20 млн», — приводит «Интерфакс» слова эксперта.
Захаров напомнил, что статистические органы официально уведомляли в начале апреля примерно о 4,3 млн человек, находящихся в статусе безработных.
Но это далеко не полные данные, поскольку они охватывают только тех, кто официально зарегистрировал свой статус в службах занятости.
1 июня руководитель Минтруда Антон Котяков говорил, что количество зарегистрированных безработных приблизилось к 2,09 млн человек. А по оценке Конфедерации труда России, реальная безработица в государстве достигла 8 млн человек.
Впрочем, Путин на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию выразил уверенность, что в России все в порядке с безработицей.
«Слава Богу, у нас сейчас нет и, надеюсь, уже не будет уже такой вспышки безработицы в связи с коронавирусом и ограничениями, которые связаны с этим, — сказал он. — У нас немножко подросла безработица: была около пяти, сейчас шесть с небольшим (процентов — «Газета.Ru»), по-моему. А в некоторых странах (безработица выросла — «Газета.Ru») очень сильно — просто скачок. Мы смогли этого избежать. Пока, во всяком случае, повторяю, и надеюсь, что так и будет».
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Политика , Статьи , Антон Котяков , Алексей Захаров , Владимир Путин , Минтруд , Газета.Ru , РИА Новости , Интерфакс
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