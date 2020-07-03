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Путин раскрыл свое отношение к ЛГБТ 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Путин раскрыл свое отношение к ЛГБТ
Фото: Lenta.ru
Каждый человек должен вырасти и затем самостоятельно определять свою судьбу, при этом ему не надо ничего навязывать. Такое отношение к ЛГБТ и пропаганде гомосексуализма раскрыл президент России Владимир Путин, его слова в пятницу, 3 июля, приводит РИА Новости.
«Пускай человек вырастет, станет совершеннолетним и сам определит свою собственную судьбу. Навязывать просто ничего не надо — вот мы против чего», — заявил глава государства, отметив, что именно для этого в России ранее был принят закон о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних.
Ранее в пятницу Путин в ходе встречи с членами рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию заявил, что в России нет и не будет ограничений прав граждан по расовому признаку, сексуальной ориентации, национальности и отношению к религии.
Голосование по поправкам к российской Конституции проходило с 25 июня по 1 июля. 3 июля были объявлены окончательные итоги плебисцита: по данным ЦИК России, 77,92 процента проголосовавших (57,7 миллиона человек) поддержали изменения (всего на плебисцит было вынесено сразу 206 поправок) в Основной закон, против принятия поправок высказались 21,27 процента (15,7 миллиона человек). 4 июля Конституция России с внесенными в нее поправками вступит в силу. Одна из поправок, в частности, закрепляет понятие брака как союза мужчины и женщины.
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Политика , Владимир Путин , Центризбирком России , РИА Новости
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