Путин: «Ограничений прав секс-меньшинств в России нет»

Все новости на карте

России не было, нет и не будет ограничений религиозных прав, прав национальных меньшинств и прав сексуальных меньшинств, заявил президент Владимир Путин

«В России не было, нет и не будет ничего, что связано с ограничением прав по расовому признаку, по сексуальной ориентации, по национальности, по религиозным признакам, никогда такого в России не было и не будет никогда», — заявил президент на встрече с членами рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию, передает ТАСС.

Говоря о сексуальных меньшинствах, глава государства отметил, что человеку нужно вырасти и самостоятельно определить свою судьбу.

«Пускай человек вырастет, станет совершеннолетним и сам определит свою собственную судьбу. Навязывать просто ничего не надо — вот мы против чего», — цитирует президента РИА «Новости».

В пятницу президент подписал указ о внесении поправок в российскую Конституцию, указ вступает в силу со дня его подписания, сами поправки — с 4 июля.

Также Путин отметил, что результаты голосования по изменениям в Основной закон показали высокий уровень консолидации общества.