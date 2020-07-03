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Путин: Ограничений прав секс-меньшинств в России нет и никогда не будет 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 4 1 час назад
Путин: «Ограничений прав секс-меньшинств в России нет»
Фото: РИА Новости
В России не было, нет и не будет ограничений религиозных прав, прав национальных меньшинств и прав сексуальных меньшинств, заявил президент Владимир Путин.
«В России не было, нет и не будет ничего, что связано с ограничением прав по расовому признаку, по сексуальной ориентации, по национальности, по религиозным признакам, никогда такого в России не было и не будет никогда», — заявил президент на встрече с членами рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию, передает ТАСС.
Говоря о сексуальных меньшинствах, глава государства отметил, что человеку нужно вырасти и самостоятельно определить свою судьбу.
«Пускай человек вырастет, станет совершеннолетним и сам определит свою собственную судьбу. Навязывать просто ничего не надо — вот мы против чего», — цитирует президента РИА «Новости».
В пятницу президент подписал указ о внесении поправок в российскую Конституцию, указ вступает в силу со дня его подписания, сами поправки — с 4 июля.
Также Путин отметил, что результаты голосования по изменениям в Основной закон показали высокий уровень консолидации общества.
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Комментарии
Политика , Владимир Путин , РИА Новости , ИТАР-ТАСС
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