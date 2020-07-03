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Путин анонсировал изменение законодательной базы России 

Lenta.ru 1 час назад
Путин анонсировал изменение законодательной базы
Фото: РИА Новости
После принятия поправок к Конституции Россию ждет качественное изменение законодательства. Об этом заявил президент Владимир Путин, передает «Интерфакс».
На встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Основной закон Путин отметил, что законодательная база страны должна полностью соответствовать обновленной Конституции.
«Было очевидно, что, если граждане поддержат поправки, потребуется серьезная масштабная законотворческая работа. И этот момент настал», — сказал глава государства.
Ранее Путин сообщил, что Конституция с внесенными в нее поправками вступит в силу 4 июля. Текст обновленного Основного закона страны будет опубликован на государственном портале, отвечать за это будет ФСО.
Голосование по поправкам к российской Конституции проходило с 25 июня по 1 июля. 3 июля были объявлены окончательные итоги плебисцита: по данным ЦИК России, 77,92 процента проголосовавших (57,7 миллиона человек) поддержали изменения (всего на плебисцит было вынесено сразу 206 поправок) в Основной закон, против принятия поправок высказались 21,27 процента (15,7 миллиона человек).
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Комментарии
Политика , Владимир Путин , Федеральная служба охраны , Центризбирком России , Интерфакс
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