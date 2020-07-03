Путин анонсировал изменение законодательной базы

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После принятия поправок к Конституции Россию ждет качественное изменение законодательства. Об этом заявил президент Владимир Путин , передает «Интерфакс».

На встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Основной закон Путин отметил, что законодательная база страны должна полностью соответствовать обновленной Конституции.

«Было очевидно, что, если граждане поддержат поправки, потребуется серьезная масштабная законотворческая работа. И этот момент настал», — сказал глава государства.

Ранее Путин сообщил, что Конституция с внесенными в нее поправками вступит в силу 4 июля. Текст обновленного Основного закона страны будет опубликован на государственном портале, отвечать за это будет ФСО