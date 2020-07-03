В Кремле оценили идею сделать 1 июля праздничным днем

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не обсуждается возможность переноса единого дня голосования в сентябре на более поздние сроки. Об этом сообщил ТАСС.
«Нет, такая тема в Кремле не обсуждается», — заявил он, отвечая на соответствующий вопрос.
Песков добавил, что ему об этом ничего неизвестно.
В апреле секретарь Центральной избирательной комиссии России Майя Гришина сообщила, что в ЦИК не обсуждали тему переноса единого дня голосования.
Единый день голосования запланирован на 13 сентября.