В Кремле оценили идею сделать 1 июля праздничным днем

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не обсуждается возможность переноса единого дня голосования в сентябре на более поздние сроки. Об этом сообщил ТАСС.

«Нет, такая тема в Кремле не обсуждается», — заявил он, отвечая на соответствующий вопрос.

Песков добавил, что ему об этом ничего неизвестно.

Единый день голосования запланирован на 13 сентября.