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Песков заявил, что Путин постоянно работает над укреплением государства 

ТАСС и ещё 8 1 час назад
Песков объяснил фразу Путина про «сделано на живую нитку»
Фото: РИА Новости
Прошедших лет с момента развала СССР недостаточно для цементирования основ российского государства, но процесс идет, и президент РФ Владимир Путин работает над этим постоянно. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя в пятницу журналистам слова Путина о том, что страна еще переживает стадию формирования.
В четверг, обращаясь к россиянам, президент напомнил, что после развала СССР по историческим меркам прошло совсем немного времени, и современная Россия еще находится в стадии становлении. По мнению Путина, РФ еще во многом очень уязвима, многое сделано "на живую нитку", поэтому стране нужны внутренняя стабильность и время для укрепления всех институтов.
"Сам президент сказал о том, что после того, как Советский Союз прекратил свое существование, после этого коллапса, совершенно беспрецедентного коллапса в истории прошло совсем мало времени в историческом контексте. И, конечно, это очень мало времени для полноценного становления, укрепления и цементирования основ любого государства, включая Российскую Федерацию", — отметил представитель Кремля. По его словам, "именно поэтому многие правовые основы, многие регуляторные практики [сделаны] "на живую нитку".
"Мы видим, что последовательно идет процесс совершенствования, процесс цементирования, необходимый для полноценного и необратимого укрепления государства, и очень важным и существенным шагом в этом направлении было как раз финализированный процесс внесения изменений в конституцию", — уверен Песков. "Владимир Путин работает над этим постоянно, это — один из приоритетов его работы [укрепление государства]", — заверил пресс-секретарь президента. "20 лет назад мы жили в государстве, состояние которого оставляло желать лучшего, государство вообще было на грани развала, государство просто жило в условиях экзистенциальных угроз — угроз изнутри и снаружи", — напомнил Песков. Он подчеркнул: "Сейчас мы так не живем, мы живем совсем по-другому, но предстоит еще очень много-много работы, о чем говорил президент".
Отвечая на вопрос, есть ли показатель, по которому можно будет судить о преодолении последствий 1990-х годов, представитель Кремля заметил, что "наверняка можно ориентироваться на целый ряд цифровых показателей". "И главный показатель, который свидетельствует об устойчивости и стабильности государственной системы — это то, о чем говорил президент", — полагает представитель Кремля.
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Комментарии 4
Политика , Дмитрий Песков , Владимир Путин
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