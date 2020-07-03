Глава ЦИК России Элла Памфилова заявила, что еще поработает во время избирательных кампаний, несмотря на слухи о ее переводе в послы или в Совет Федерации. Об этом пишет РИА Новости.
«Мы с вами ещё не прощаемся. Нам с вами еще ой-ой-ой сколько проработать, несмотря на то, что меня уже в разных сетях и в Ватикан направляли то ли послом, то ли мамой Римской, не знаю кем, и в Совет Федерации», — отметила Памфилова.
Она также подчеркнула, что у ЦИК впереди «огромные кампании».
«Мы еще должны поработать все вместе», — заявила глава Центризбиркома России.
«Рамблер» писал, что сегодня ЦИК утвердила итоги общероссийского голосования о поправках, предложенных к внесению в Конституцию России. Согласно им, 77,92% россиян поддержали внесение изменений в Конституцию, 21,27% — высказались против.