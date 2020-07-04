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ЕС осудил голосование по поправкам в конституцию РФ в Крыму 

Украина.ру и ещё 1 1 час назад
«С нарушением международного права»: ЕС осудил голосование в Крыму
Фото: РИА Новости
С 25 июня по 1 июля в России прошло голосование по поправкам в конституцию страны. По данным ЦИК, в поддержку изменений выступили 77,92% избирателей. Поправки вступили в силу в субботу, 4 июля.
«Европейский союз не признает незаконной аннексии Крыма и Севастополя Российской Федерацией. Таким образом, ЕС осуждает проведение голосования по поправкам в конституцию Российской Федерации, что завершилось 1 июля, и которое произошло на Крымском полуострове с нарушением международного права», — говорится в заявлении.
В ЕС также осудили участие в голосовании жителей Луганской и Донецкой Народных Республик, которые имеют российское гражданство.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.
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Политика , Конституция РФ , Крым наш , ЕС , Республика Крым , Севастополь
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