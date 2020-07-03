В Казахстане заинтересовались защитным туннелем Путина 

Казахстане заинтересовались туннелями для дезинфекции российского производства, один из которых установлен в резиденции президента России Владимира Путина в Ново-Огарево для защиты от коронавируса. Об этом сообщила РИА Новости Ольга Изранова, руководитель компании «Моторные технологии», которая производит подобные установки.

По ее словам, от Казахстана уже поступил заказ на 30 таких туннелей. «Для правительства Казахстана», — пояснила Изранова, не уточнив, кто именно выступил покупателем — частная или государственная организация.

В июне стало известно, что в резиденции Путина установлен специальный туннель, который дезинфицирует всех, кто через него проходит. Отмечалось, что система, разработанная компанией из Пензы, распыляет дезинфицирующий раствор на открытые участки тела и одежду каждого проходящего, окружая его своеобразным мелкодисперсным водным туманом.

Позже пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что еще два таких туннеля установлены непосредственно в Кремле.

В середине марта пресс-секретарь российского президента заверил, что для защиты Путина делается все необходимое. Позже Путин выразил надежду, что ему не придется стать пациентом отделения для зараженных коронавирусом.