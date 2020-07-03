В Госдуме предложили сделать 1 июля праздничным днем

«Уверена, этот день запомнится всем, кто принял участие в голосовании», — сказала Ольга Епифанова.

Она напомнила, что в России отмечали День Конституции 12 декабря, и он был выходным. Прекратили традицию 15 лет назад. По словам вице-спикера, «было бы очень неплохо продолжить её в современной России и объявить 1 июля праздником — Днём Конституции», передаёт РИА Новости.

Голосование по поправкам к Конституции прошло в России с 25 июня по 1 июля. По результатам обработки 100% протоколов, поправки одобрили 77,92% проголосовавших, против — 21,27%. Явка, согласно представленным в информцентре ЦИКа данным, составила 67,97%.