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Вице-спикер Госдумы предложила сделать 1 июля выходным в память о плебисците 

Говорит Москва 1 час назад
В Госдуме предложили сделать 1 июля праздничным днем
Фото: ТАСС
«Уверена, этот день запомнится всем, кто принял участие в голосовании», — сказала Ольга Епифанова.
Она напомнила, что в России отмечали День Конституции 12 декабря, и он был выходным. Прекратили традицию 15 лет назад. По словам вице-спикера, «было бы очень неплохо продолжить её в современной России и объявить 1 июля праздником — Днём Конституции», передаёт РИА Новости.
Голосование по поправкам к Конституции прошло в России с 25 июня по 1 июля. По результатам обработки 100% протоколов, поправки одобрили 77,92% проголосовавших, против — 21,27%. Явка, согласно представленным в информцентре ЦИКа данным, составила 67,97%.
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Политика , Ольга Епифанова , Госдума , РИА Новости
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