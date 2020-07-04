Обновленная Конституция вступила в силу

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На официальном интернет-портале правовой информации опубликован текст Конституции России с внесенными в нее поправками.

Как сообщается на сайте, «официально опубликована Конституция Российской Федерации с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 года».

«Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года, — говорится в тексте документа. — С изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 года».

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о внесении поправок в Конституцию.

В ходе общероссийского голосования за внесение поправок проголосовали 77,92% граждан России, против — 21,27%. Явка составила 67,97%.