Штрафы за хамство вырастут не только для чиновников

России планируют ужесточить ответственность за оскорбления, в полтора-два раза увеличив штрафы за подобные правонарушения. Такие поправки к КоАП РФ Государственная Дума намерена рассмотреть в первом чтении на пленарном заседании 7 июля.

Они предлагают прописать в законе, что оскорбление может быть выражено не только в неприличной, но и в иной унизительной, оскорбляющей общественную нравственность форме, а также касаться группы лиц.

Штрафы за оскорбления могут повысить для граждан с 5 до 10 тысяч рублей, для должностных лиц — с 50 до 100 тысяч рублей, для юридических лиц — с 500 до 700 тысяч рублей.

Повышенный спрос за такие деяния будет с государственных и муниципальных служащих: штраф в размере от 50 до 100 тысяч рублей либо дисквалификация на срок до одного года. В случае рецидива взыщут от 100 до 150 тысяч рублей или дисквалифицируют на два года.

«Мы не раз сталкивались с ситуациями, когда чиновники ведут себя по отношению к людям, мягко говоря, неподобающе», — отметил ранее Андрей Турчак.

По мнению сенатора, каждый такой случай подрывает авторитет государства в целом, вызывает заслуженное возмущение и негодование в обществе. Законодатель отметил, что до сегодняшнего дня подобные выходки были вне правового регулирования, разбираться с ними приходилось в ручном режиме.

Законопроект разработан во исполнение поручения Президента РФ об усилении ответственности за оскорбление и получил поддержку правительства.