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Штрафы за хамство могут вырасти не только для чиновников 

Парламентская газета 29 минут назад
Штрафы за хамство вырастут не только для чиновников
Фото: Парламентская газета
В России планируют ужесточить ответственность за оскорбления, в полтора-два раза увеличив штрафы за подобные правонарушения. Такие поправки к КоАП РФ Государственная Дума намерена рассмотреть в первом чтении на пленарном заседании 7 июля.
Авторами инициативы выступили вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак и глава комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.
Они предлагают прописать в законе, что оскорбление может быть выражено не только в неприличной, но и в иной унизительной, оскорбляющей общественную нравственность форме, а также касаться группы лиц.
Штрафы за оскорбления могут повысить для граждан с 5 до 10 тысяч рублей, для должностных лиц — с 50 до 100 тысяч рублей, для юридических лиц — с 500 до 700 тысяч рублей.
Повышенный спрос за такие деяния будет с государственных и муниципальных служащих: штраф в размере от 50 до 100 тысяч рублей либо дисквалификация на срок до одного года. В случае рецидива взыщут от 100 до 150 тысяч рублей или дисквалифицируют на два года.
«Мы не раз сталкивались с ситуациями, когда чиновники ведут себя по отношению к людям, мягко говоря, неподобающе», — отметил ранее Андрей Турчак.
По мнению сенатора, каждый такой случай подрывает авторитет государства в целом, вызывает заслуженное возмущение и негодование в обществе. Законодатель отметил, что до сегодняшнего дня подобные выходки были вне правового регулирования, разбираться с ними приходилось в ручном режиме.
Законопроект разработан во исполнение поручения Президента РФ об усилении ответственности за оскорбление и получил поддержку правительства.
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Комментарии
Политика , Общество , Андрей Турчак , Александр Хинштейн , Госдума , Совет Федерации
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