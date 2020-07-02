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Пелоси призвала расширить санкции против России 

РИА Новости 29 минут назад
Пелоси призвала расширить санкции против России
Фото: © AP Photo / Carolyn Kaster
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси вновь призвала расширить санкции против России, добавив, что считает необходимым ввести их против оборонного и разведывательного сектора страны в связи со скандалом о "сговоре России с талибами".
"Я призвала к расширению санкций против России. В последнем законопроекте… у нас был крепкий законопроект от обеих партий, но Белый дом сказал нам убрать санкции против России, которые касались разведывательного и оборонного секторов — тех самых, которые обвиняют в возможной угрозе нашим солдатам. Мы должны их (санкции) восстановить — что бы ни случилось по этому вопросу, — нужно восстановить и предпринять по ним соответствующие действия", — сказала Пелоси на пресс-конференции.
"Грубая фальшивка": МИД о "сговоре" с талибами
Против этих секторов уже действуют различные санкции США по другим обвинениям, такие как вмешательство в выборы в США (Москва эти обвинения отрицает).
Газета New York Times со ссылкой на анонимных представителей американской разведки опубликовала статью, в которой утверждалось, что военная разведка РФ предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане и что президента США Дональда Трампа проинформировали об этом. Доказательств предоставлено не было.
Посольство РФ в США потребовало от властей страны адекватной реакции на угрозы, которые поступают в адрес дипломатов из-за новостей про Россию и Афганистан. МИД РФ назвал сообщения СМИ фейком. Трамп назвал статью "заказухой". Белый дом, Пентагон и разведка США заявили, что подтверждений сообщениям на данный момент нет и что Трампа о них не информировали.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикацию New York Times про "сговор" России с талибами, заявил, что эти утверждения являются ложью. На вопрос журналистов о том, обсуждал ли Трамп каким-то образом эту тему с Владимиром Путиным в течение этого года, Песков ответил отрицательно.
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Политика , Дмитрий Песков , Дональд Трамп , Владимир Путин , МИД , Пентагон , Талибан , New York Times , США
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