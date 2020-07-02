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Захарова прокомментировала заявление США о голосовании по поправкам 

РИА Новости и ещё 4 1 час назад
Захарова оценила заявление США о голосовании по поправкам
Фото: РИА Новости
Официальный представитель МИД Мария Захарова призвала США не вмешиваться во внутренние дела других стран.
Ранее в Вашингтоне выразили обеспокоенность из-за проведенного в России голосования по конституционным поправкам.
"Каждое государство имеет право на свою внутреннюю, внешнюю политику, экономическую политику, культурную, гуманитарную", — сказала Захарова в эфире YouTube-канала "Соловьев LIVE".
Кроме того, дипломат рекомендовала американским коллегам заняться внутренними проблемами.
"Разберитесь с ними, весь мир замер в ожидании. Сейчас самое время напрячься всем Госдепом, Белым домом, всеми другими чудесными организациями, которые бесконечно раздают советы, напрячься и все-таки преодолеть глубочайший внутренний раскол в Соединенных Штатах", — отметила она.
Также Захарова подчеркнула, что США могут "жить так, как им нравится", но только в пределах собственных границ. Замечания же американских политиков в адрес других стран по сути представляют из себя нравоучения или окрики, заключила она.
Общероссийское голосование по поправкам проходило с 25 июня по 1 июля. Внесение изменений в Основной закон поддержали 77,92 процента пришедших на голосование россиян, а против высказались 21,27 процента избирателей. Явка составила 67,97 процента.
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Комментарии
Политика , Мария Захарова , МИД , США
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