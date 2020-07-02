Албания отменила визы для россиян 

Россияне смогут въехать в Албанию без виз. Совет министров республики ввёл для россиян безвизовый въезд до конца ноября.

Данные правила будут применяться в отношении граждан России — владельцев действительных заграничных паспортов, совершающих поездки в Албанию с целью туризма либо частные поездки сроком до 90 дней, — говорится на сайте МИД РФ.

Въезд без визы возможен до 30 ноября 2020 года включительно. Сейчас между двумя странами действует соглашение от 1993 года, в соответствии с которым въезд в Албанию осуществляется по загранпаспортам и визам.

Выезд из России с туристическими целями пока закрыт. Россия приостановила международное авиасообщение с конца марта 2020 года в связи с пандемией коронавируса. Исключение было сделано для вывозных рейсов, возвращавших граждан на родину. С 8 июня вылететь за границу можно к близким родственникам, нуждающимся в уходе, а также на лечение, учёбу или работу. Это правило действует и для иностранцев, прилетающих в Россию.