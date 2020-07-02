Союз с Россией: «Это полное „руки вверх“ называется»

«Руки вверх» — так посол Белоруссии в РФ Владимир Семашко охарактеризовал российское предложение в рамках проекта интеграции двух стран

В феврале 2019 года в рамках проекта интеграции с Белоруссией Москва предложила передать 95% полномочий руководства республики на наднациональный уровень. Об этом заявил посол Белоруссии в России Владимир Семашко во время онлайн-конференции с российскими журналистами.

«Когда мы увидели российское предложение и передали его президенту, тот пригласил меня, и я говорю: это полное «руки вверх» называется», — сказал посол.

По его словам, документ предлагал оставить Белоруссии минимальные полномочия, например, право называть правоохранительные органы милицией, а не полицией.

В последний раз Владимир Путин Александр Лукашенко обсуждали условия «дорожных карт» по созданию Союзного государства в декабре 2019 года на саммите в Сочи . После этого белорусские власти заявили, что часть условий России может навредить суверенитету Белоруссии.

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«Если взять функцию, например, денежно-кредитную политику, переход на российский рубль — это гигантский трансферт и лишение Беларуси возможности управлять этими функциями. Как и бюджетно-налоговая политика. Переход на российскую налоговую систему автоматически лишает Беларусь большого части полномочий, переводит Беларусь в статус, грубо говоря, одного из регионов РФ. Таможня, суды, внешняя торговля, границы, — если это все перечислить, будет очевидно, что это будет, как Семашко посчитал, 95%. Но удивительно, что во время переговоров тот же Семашко и другие премьер-министры сначала рапортовали о согласовании чуть ли не 90% всех положений между сторонами, и вдруг потом вышло, что 95% полномочий Россия предложила перевести в наднациональный уровень. Наднациональный уровень с какими полномочиями? Равенство представительства сторон или неравенство, или это российская сторона? Здесь гораздо больше путаницы в контексте скандала с Белгазпромбанком, в контексте скандала «Газпромом», когда «Газпром» требует провести доплаты за газ, а белорусская сторона настаивает, что все платит. Нужно продолжать игру в то, что Россия является главным источником белорусских бед, это все не потому, что у нас такая плохая модель, а потому, что Россия не выполняет своих обязательств, которая хотела просто вот так показательно лишить Беларусь суверенитета».

В феврале 2020 года Лукашенко обвинил Россию в «понуждении к интеграции». По его словам, Москва намеренно повышает цены на нефть, чтобы Белоруссии было выгоднее объединиться и отменить таможенные сборы на границе.

В последний раз Путин и Лукашенко встречались 30 июня на открытии мемориала советскому солдату во Ржеве. Была ли у президентов личная встреча неизвестно.

Будщее российско-белорусских отношений, комментирует руководитель минского Центра стратегических и внешне-политических исследований Арсений Сивицкий

«Несмотря на отказ Александра Лукашенко, Москва до сих пор вопрос об углубленной интеграции с повестки дня не снимает. И мы это видим в том числе по заявлениям и премьер-министра Михаила Мишустина, и министра иностранных дел Сергея Лаврова, который каждый раз, общаясь со своими белорусскими коллегами, обязательно поднимает тему углубленной интеграции, в отличие от белорусской стороны, которая в своих официальных пресс-релизах эту тему обходит стороной. Нынешние заявления необходимо рассматривать как сигнал Москве о недопустимости продолжения той линии, которую Александр Лукашенко отверг. Мы видим, что последние два года, с момента как Кремль сформулировал так называемый интеграционный ультиматум, Москва любую поддержку официального Минска, в том числе Александра Лукашенко, обуславливает его согласием на подписание «дорожной карты». Очевидно, что на определенном этапе возникает серьезный конфликт интересов, и противоречия могут нарастать, вплоть до каких-то кризисных ситуаций в отношениях между Минском и Москвой».