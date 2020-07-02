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Как Мишустин Шойгу обошёл 

News.ru 1 час назад
Как Мишустин Шойгу обошёл
Фото: Russian State Duma/Global Look Press
Социологи Левада-центра последние, кого можно заподозрить в симпатиях к нынешней власти. Тем интересней выглядят результаты их очередного опроса, позволяющего более-менее реально оценить популярность наших ведущих политических деятелей. По традиции респондентов попросили назвать пятёрку политиков, которым они доверяют.
Естественно, с отрывом лидирует президент России Владимир Путин. А вот на следующих ступеньках выяснилась небольшая сенсация. Действительно, многие годы тройка самых популярных деятелей выглядела примерно так: Путин, Шойгу, Лавров. И в такой иерархии доверия просматривалась очевидная логика. Президент остаётся вне конкуренции. А вот оба министра, не связанные с экономическими вопросами, олицетворяли для рядового россиянина два наиболее успешных направления государственной политики нынешнего режима. Укрепление обороноспособности и возможность твёрже проводить внешнюю политику, демонстрируя расширенный спектр возможностей воздействия России на международные процессы.
Но вот обнародован новый рейтинг доверия, в котором на вторую строчку вышел премьер-министр Михаил Мишустин (14%), на 2% опередив Сергея Шойгу. И это в обстановке празднования годовщины Победы, подготовки и проведения грандиозного парада. Когда Шойгу эффектно осеняет себя крестным знаменем, проезжая ворота Спасской башни. Для сравнения выявленный рейтинг доверия экс-премьеру Дмитрию Медведеву не поднялся выше 3%. И это спустя полгода после отставки, когда обычно старые претензии забываются и отношение общества выравнивается.
Словом, Михаил Владимирович не только укрепляется на новом месте чисто аппаратно, о чём мы уже писали, но и пока внушает части общества большее доверие, чем проверенные министры — лауреаты прежних опросов. Притом, что мытарей у нас не слишком любят. Видимо, феномен Мишустина не в последнюю очередь предопределён дефицитом новый лиц в верхах нашей политической системы. А тут на верхний этаж власти поднялся человек, не слишком известный в широких народных кругах. А потому изначально окружённый ореолом некоторой надежды. К тому же кризисная ситуация, вызванная антипандемийными мерами, которая в теории могла превратить нового человека в правительстве в сакральную жертву, чтобы с его именем ассоциировались бы все тяготы карантина, наоборот только укрепила его престиж. В конце концов, как раз премьер является фигурой, реализующей социальные подарки государства. Те же десять тысяч на несовершеннолетнего ребёнка. А о таких подарках живыми деньгами у нас давненько ничего не было слышно.
Да и «маска» нового премьера, жёстко спрашивающего с министров, импонирует многим телезрителям. А повышение НДФЛ с доходов состоятельных сограждан, пусть и всего на 2%, создаёт ему репутацию политика, который понимает запрос общества на большую социальную справедливость. К тому же не скрывается, что Мишустин был одним из активных инициаторов такого повышения.
Так что 14% являются во многом и авансом новому главе кабинета министров и в некотором роде следствием счастливого стечения обстоятельств. Но в данном социологическом успехе есть и известный риск, поскольку снижение такого рейтинга доверия станет трактоваться как проявление неэффективности. Падать всегда больнее с заметного уровня. Но тут далеко не всё будет зависеть от самого премьера. Его рейтинг — это по факту и рейтинг всего правительства.
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Комментарии 1
Политика , Социология , Статьи , Сергей Шойгу , Дмитрий Медведев , Михаил Мишустин , Владимир Путин , Левада-центр
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