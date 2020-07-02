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Путин проводит совещание 

RT на русском 57 минут назад
Путин проводит совещание
Фото: RT на русском
Ожидается, что в ходе обсуждения глава государства затронет широкий перечень тем. RT ведёт трансляцию.
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