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Путин проводит совещание
RT на русском
57 минут назад
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RT на русском
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Ожидается, что в ходе обсуждения глава государства затронет широкий перечень тем. RT ведёт трансляцию.
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