Путин поблагодарит россиян

Президент России Владимир Путин найдет способ поблагодарить россиян за участие в голосовании по поправкам к Конституции. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Собеседник агентства также сказал, что обращений главы государства по вопросу прошедшего голосования не планируется.

В то же время другой источник уточнил, что Путин может выразить благодарность гражданам во время встречи с рабочей группой, готовившей изменения в Конституцию.

«Эта встреча запланирована на конец недели», — добавил он.

Ранее 2 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал триумфом итоги голосования по поправкам в Основной закон страны. «Де-факто состоялся триумфальный референдум доверия президенту Владимиру Путину», — заявил он. Представитель Кремля также отметил, что власти не будут разбираться с регионами, где была низкая явка.

1 июля в России завершился финальный этап всенародного голосования по Конституции. По результатам обработки 100 процентов протоколов выяснилось, что за поправки проголосовали 77,92 процента граждан, 21,27 процента — против. За изменения выступили жители большинства российских регионов.