Новая редакция конституции станет фундаментом для лучшего будущего России , заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков , отвечая на вопрос, каков план Кремля на реализацию тех изменений, за которые голосовали россияне, и когда население почувствует изменения.

"Это вопрос будущего страны, ближайшего будущего. Разумеется… дать точную дату невозможно, да и, наверное, неуместно задавать вопрос, когда россияне почувствуют, но сейчас, когда россияне оказали такую поддержку всем инициативам по изменению в конституцию, конечно, это все станет фундаментом для лучшего будущего страны", — сказал Песков журналистам.

На уточняющий вопрос, какие реформы будут проведены в первую очередь, Песков ответил, что об этом говорить рано.