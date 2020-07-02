В Кремле назвали главные задачи регионов 

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Основными задачами, стоящими сейчас перед главами регионов, является поддержка системы здравоохранения на должном уровне готовности и борьба с экономическими последствиями эпидемии коронавируса, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

"Если говорить о задачах, связанных с эпидемией, то, хотя эпидемиологическая ситуация улучшилась настолько, чтобы не тормозить политическую жизнь в стране, все равно необходимость продолжения соответствующих мер предосторожности, необходимость поддерживания системы здравоохранения на должном уровне готовности, она никуда не исчезла", — рассказал Песков журналистам.

Это направление работы, по словам Пескова, будет оставаться в приоритете.