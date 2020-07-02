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В Кремле назвали главные задачи регионов 

РИА Новости и ещё 4 2 часа назад
В Кремле назвали главные задачи регионов
Фото: РИА Новости
Основными задачами, стоящими сейчас перед главами регионов, является поддержка системы здравоохранения на должном уровне готовности и борьба с экономическими последствиями эпидемии коронавируса, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Если говорить о задачах, связанных с эпидемией, то, хотя эпидемиологическая ситуация улучшилась настолько, чтобы не тормозить политическую жизнь в стране, все равно необходимость продолжения соответствующих мер предосторожности, необходимость поддерживания системы здравоохранения на должном уровне готовности, она никуда не исчезла", — рассказал Песков журналистам.
Это направление работы, по словам Пескова, будет оставаться в приоритете.
"Что касается экономических последствий, экономического кризиса и кризисных проявлений, это также является и будет оставаться одним из приоритетов. И, несомненно, это также будет оставаться приоритетом для президента в его работе", — сказал Песков, отвечая на вопрос, является ли противостояние экономическому кризису ключевой задачей, стоящей сейчас перед губернаторами.
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Политика , Дмитрий Песков
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