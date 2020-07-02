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Источники в Кремле посчитали триумфом итоги голосования по Конституции 

Lenta.ru 2 часа назад
«Это триумф»: источники в Кремле об итогах голосования по Конституции
Фото: ТАСС
Итоги голосования по поправкам в Конституцию значительно превзошли ожидания властей. Об этом в четверг, 2 июля, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источники, близкие к Кремлю.
По словам собеседников агентства, в Кремле не предполагали, что результаты голосования окажутся настолько высокими, учитывая сложную экономическую ситуацию в стране, пандемию коронавируса, а также то, что многие россияне уже открыли дачный сезон. В итоге же и явка, и процент граждан, поддержавших изменения в Основной закон, оказались сопоставимыми с показателями, зафиксированными на президентских выборах в 2018 году, и существенно превзошли результаты голосования по Конституции в 1993 году.
«Это триумф», — отметил один из источников. Он добавил, что примечательно также и то, что число зарегистрированных нарушений минимально, и «в целом обошлось без скандалов».
При этом, как подчеркнул источник «Интерфакса», близкий к Кремлю, там не драматизируют протестное голосование в Ненецком автономном округе (НАО) — этот регион стал единственным, где большинство жителей высказались против поправок. По словам собеседника агентства, в 1993-м против принятия новой Конституции высказались 17 регионов, так что нынешняя ситуация не вызывает опасений. Как считают источники РБК, итоги голосования в НАО связаны с решением объединить регион с Архангельской областью, которое вызвало недовольство местных жителей.
Ранее Центральная избирательная комиссия объявила результаты голосования по поправкам к Конституции после обработки 100 процентов протоколов. По ее данным, за поправки проголосовали 77,92 процента россиян, 21,27 процента — против. Явка составила 65 процентов.
Общероссийское голосование по поправкам к Основному закону стартовало по всей России 25 июня. Процедуру решили растянуть на неделю, чтобы избежать большого скопления людей в условиях пандемии коронавируса. В этом году голосование проходило в том числе и в электронном виде. Этот способ был доступен в Москве и Нижнем Новгороде. Основной этап прошел 1 июля, этот день был объявлен выходным.
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Комментарии
Политика , Григорий Березкин , Центризбирком России , РБК , Интерфакс
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