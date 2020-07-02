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В Крыму объяснили страхом заявление Украины о новых санкциях 

News.ru и ещё 1 1 час назад
В Крыму объяснили заявление Украины о новых санкциях
Фото: News.ru
Угрозы властей Украины о введении новых санкций в отношении полуострова являются никчёмными и продиктованы страхом перед тем, что мир всё чаще узнаёт правду о жизни российского Крыма.
Так прокомментировал заявление украинского МИД из-за визита на полуостров французских депутатов Европарламента постоянный представитель Республики Крым при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов, сообщает РИА Новости.
Демарши и причитания Киева о поездках иностранных наблюдателей и делегаций в Крым, как и угрозы никчёмными санкциями, уже давно никого не удивляют и не пугают, — пояснил вице-премьер.
Мурадов предположил, что в Киеве мечтают, чтобы мир верил только мифам и легендам о «страшных муках российской оккупации». По его мнению, наиболее болезненно на Украине переживают тот факт, что наблюдатели засвидетельствуют, с какой радостью крымчане поддержали закрепление в Конституции незыблемость территориальной целостности России.
Это означает, что выступать за отторжение Крыма от России не только абсолютно бессмысленно, но и крайне опасно, поскольку такое требование однозначно становится посягательством на нашу Конституцию и будет чревато тяжёлыми последствиями для посягающих, — подчеркнул Мурадов.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Республика Крым не ждёт признания Украиной итогов голосования по поправкам в Конституцию РФ, крымчане в нём не нуждаются. Об этом заявил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс. Он также добавил, что позиция украинских властей в вопросе голосования в Крыму остаётся их «личным делом».
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Комментарии
Политика , Конфликты , Украина , Георгий Мурадов , Ефим Фикс , МИД , Европарламент , РИА Новости , Киев , Республика Крым
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