«Окаменевший ЕС»: в Совфеде оценили политику Макрона

Немецкая газета считает, что такая стратегия выбрана Макроном, чтобы предотвратить тревожное для него сближение Москвы и Пекина. Свой вывод авторы публикации сделали после просмотра кадров видеоконференции между главами России и Франции.

Пушков уверен, что Макрон просто знает, каков потенциал взаимодействия с Россией.

Он понимает, что избитая формула «диалог с позиции силы» стерильна: «позиция силы» убивает диалог. С ушедшими в себя США, охваченными сумятицей, далеко не уедешь. Окаменевший в санкциях ЕС статичен. Движение — с Россией, — говорится в сообщении Пушкова Twitter.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели встречу в режиме видеоконференции, на которой сначала обсудили мероприятия в честь 75-летия Победы. Также российский лидер отметил, что никуда не делись угрозы терроризма, неконтролируемой миграции, изменения климата, различные пандемии, не только коронавирусная инфекция, и проблемы разрушающейся системы контроля над вооружениями. По его словам, эти вопросы являются общей повесткой дня для России и Франции.