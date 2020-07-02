Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Как прошло голосование по поправкам к Конституции 

RT на русском и ещё 187 40 минут назад
Как прошло голосование по поправкам к Конституции
Фото: РИА Новости © Евгений Биятов
Согласно данным Центральной избирательной комиссии, уже обработано более 90% протоколов голосования по поправкам к Конституции РФ. По имеющимся сведениям, за изменения в основной закон страны высказались почти 78% граждан, против — около 21%. Между тем в ряде регионов подсчитано уже 100% бюллетеней. При этом в ЦИК заявили, что информации о серьёзных нарушениях, требующих рассмотрения в комиссии, не поступало.
Центральная избирательная комиссия сообщила, что 90% протоколов голосования по поправкам к Конституции РФ уже обработаны. За изменения высказались 77,93% россиян, против — 21,27%, следует из последних данных ЦИК.
Россияне могли проголосовать в течение недели — с 25 июня по 1 июля. При этом в Москве и в Нижегородской области жители могли проголосовать дистанционно, при помощи электронных бюллетеней. Окончательные данные о результатах голосования ЦИК планирует опубликовать 2 июля. Для того, чтобы поправки вступили в силу, их должны поддержать более 50% проголосовавших.
Гражданам предлагалось ответить на один вопрос: «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?». Участник мог поставить в бюллетене отметку «за» или «против».
В Москве по итогам обработки 60,1% протоколов очного голосования поправки поддержали 65,2% проголосовавших, против высказались 33,8%. В Петербурге уже подсчитаны более 21% бюллетеней — по имеющимся данным, уровень поддержки поправок в северной столице превышает 80%.
В более чем 20 регионах уже обработаны 100% протоколов. Так, итоговая информация получена по Иркутской области, где поправки поддержали 64,28% участников голосования, а против высказались 34,84%. Все протоколы подсчитали и в Приморье — за изменения отдано 78,86% голосов, против — 20,24%.
Самый высокий уровень поддержки поправок отмечен в Республике Тыва, где в пользу вынесенных на голосование преобразований высказались почти 97% граждан, участвовавших в голосовании.
Ранее были подведены итоги онлайн-голосования, в котором приняли участие более 1 млн человек в Москве и Нижегородской области. За проголосовали 62,33%, против — 37,67%.
Комментируя предварительные итоги голосования, глава ЦИК Элла Памфилова поблагодарила всех сотрудников избирательной системы России, журналистов, общественных наблюдателей, сотрудников правоохранительных органов, а также самих граждан за участие в голосовании.
«Я хотела бы поблагодарить всех граждан России, которые посчитали это голосование своей гражданской миссией, ознакомились с поправками, поразмышляли, а затем свободно выразили свою волю. Всех за это благодарю. Огромное спасибо. Это значит, гражданам не всё равно, что будет со страной», — сказала Памфилова.
Представители наблюдателей положительно отозвались об организации процедуры голосования и отметили, что большая часть поступавших им вопросов касалась организационных моментов, которые на ход голосования не влияют.
«Мы продолжаем мониторить ситуацию, но говорить о том, чтобы что-то сегодня могло поставить под сомнение тот результат, который будет объявлен Центральной избирательной комиссией независимо от процентов, численности, нет оснований», — цитирует РИА Новости координатора мониторинговой рабочей группы СПЧ по наблюдению за голосованием в Москве Игорь Борисов.
По его словам, процесс был хорошо организован, несмотря на такие нововведения, как растянутое время голосования и возможность проголосовать дистанционно. «Всё это было сделано ради здоровья граждан», — констатировал Борисов.
Вместе с тем в корпусе наблюдателей «За чистые выборы» РИА Новости рассказали, что ряд нарушений при голосовании всё же зафиксирован, проводятся проверки.
Наряду с этим глава ЦИК Элла Памфилова ранее указала, что жалоб на серьёзные нарушения, требующие рассмотрения на заседании комиссии, не отмечено.
«Голосуем за страну, в которой хотим жить»
Накануне основного этапа общероссийского голосования к гражданам обратился президент Владимир Путин. Он призвал россиян принять участие в голосовании по поправкам к Конституции РФ, подчеркнув важность каждого голоса.
Глава государства указал, что речь идёт не просто о голосовании по поправкам, облечённым в правовые нормы.
«Мы голосуем за страну, в которой хотим жить: с современным образованием и здравоохранением, с надёжной социальной защитой граждан, с эффективной властью, подотчётной обществу. Мы голосуем за страну, ради которой работаем и которую хотим передать нашим детям и внукам», — сказал президент.
Он отметил, что в случае поддержки граждан поправки в основной закон закрепят в документе ряд ключевых для россиян ценностей и принципов «как высшие, безусловные конституционные гарантии».
Видео дня. Сотрудники МЧС России вместе с сотрудниками ХимСпаса пытаются локализовать последствия аварии
RT на русском: последние новости
Экзитпол ВЦИОМ: поправки к Конституции поддержали 71,2% россиян Экзитпол ВЦИОМ: поправки к Конституции поддержали 71,2% россиян Клишас прокомментировал предложенные поправки к Конституции Клишас прокомментировал предложенные поправки к Конституции Политолог прокомментировал голосование по поправкам к Конституции Политолог прокомментировал голосование по поправкам к Конституции
Комментарии 8
Политика , Общество , Социология , Конституция РФ , Поправки в Конституцию , Элла Памфилова , Игорь Борисов , Владимир Путин , МВД , Центризбирком России , РИА Новости , Иркутская Область , Москва , Нижегородская Область , Санкт-Петербург
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Московский пенсионер отдал проституткам 1,2 млн рублей
Московский пенсионер отдал проституткам 1,2 млн рублей
Весь экипаж «Союза» погиб
Весь экипаж «Союза» погиб
Сын погибшего в ДТП с Ефремовым сделал заявление
Сын погибшего в ДТП с Ефремовым сделал заявление
Вид «гламурного» батюшки вызвал недовольство в РПЦ
Вид «гламурного» батюшки вызвал недовольство в РПЦ
Новости партнеров
Видео
Пожар на Новорижском шоссе попал на видео
00:34
Пожар на Новорижском шоссе попал на видео
Лиса украла у москвичей панамку и штаны
00:14
Лиса украла у москвичей панамку и штаны
Новости Москвы
Опубликовано видео с места ДТП в Подмосковье
00:41
Опубликовано видео с места ДТП в Подмосковье
Момент падения дерева на машины попал на видео
00:34
Момент падения дерева на машины попал на видео
Путин проголосовал по поправкам в Конституцию и попал на видео
00:10
Путин проголосовал по поправкам в Конституцию и попал на видео
«Обосрался»: Порошенко поглумился над прокурором
00:10
«Обосрался»: Порошенко поглумился над прокурором
В мире
США оставили Европу без лекарства от COVID-19
02:45
США оставили Европу без лекарства от COVID-19
В мире Другое
«Наша девочка наконец доехала до своего дома»
02:52
«Наша девочка наконец доехала до своего дома»
Происшествия
Нападение сотрудника Генпрокуратуры на полицейских попало на видео
00:57
Нападение сотрудника Генпрокуратуры на полицейских попало на видео
Момент аварии на Севастопольском проспекте попал на видео
00:45
Момент аварии на Севастопольском проспекте попал на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение