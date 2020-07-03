"Мне кажется, что наша группа может выступать эффективной площадкой для взаимодействия между ветвями власти, между регионами, муниципалитетами, институтами гражданского общества, решать те задачи и цели, которые предлагает нам новая конституция", — сказал депутат.

Крашенинников заметил, что, по оценкам группы, нужно будет изменить около 100 законов.

"Мы их условно пока разделяем на сферы. Первая — это социальная, в том числе социальные гарантии, пенсии, пособия, поддержка института семьи, вопросы образования. Второе — это вопросы здравоохранения, наука и культура. Дальше организация единой публичной власти, вопросы государственной и муниципальной службы, законодательство о выборах", — сказал он.

В четвертый блок, по его словам, входят вопросы обороны, безопасности, неприкосновенности территорий, в пятый — развитие предпринимательства, некоммерческой деятельности, гражданского общества. Глава комитета подчеркнул, что для претворения поправок в жизнь необходима слаженная работа всей системы публичной власти.

"Члены рабочей группы с удовольствием продолжат свою работу", — резюмировал Крашенинников.