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Крашенинников: группа по конституции может быть площадкой для работы над законопроектами 

ТАСС и ещё 11 44 минуты назад
Рабочая группа по подготовке изменений в Конституцию РФ может стать площадкой для дальнейшей работы над законопроектами, которые касаются поправок. Об этом в пятницу заявил ее сопредседатель, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников на встрече группы с президентом России Владимиром Путиным.
"Мне кажется, что наша группа может выступать эффективной площадкой для взаимодействия между ветвями власти, между регионами, муниципалитетами, институтами гражданского общества, решать те задачи и цели, которые предлагает нам новая конституция", — сказал депутат.
Крашенинников заметил, что, по оценкам группы, нужно будет изменить около 100 законов.
"Мы их условно пока разделяем на сферы. Первая — это социальная, в том числе социальные гарантии, пенсии, пособия, поддержка института семьи, вопросы образования. Второе — это вопросы здравоохранения, наука и культура. Дальше организация единой публичной власти, вопросы государственной и муниципальной службы, законодательство о выборах", — сказал он.
В четвертый блок, по его словам, входят вопросы обороны, безопасности, неприкосновенности территорий, в пятый — развитие предпринимательства, некоммерческой деятельности, гражданского общества. Глава комитета подчеркнул, что для претворения поправок в жизнь необходима слаженная работа всей системы публичной власти.
"Члены рабочей группы с удовольствием продолжат свою работу", — резюмировал Крашенинников.
ЦИК РФ на заседании в пятницу принял постановление об утверждении результатов общероссийского голосования по закону о поправке к конституции. Согласно документу, по итогам голосования поправки поддержали 77,92% проголосовавших, против изменений в основной закон высказались 21,27%. Итоговая явка на голосовании составила 67,97%.
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Комментарии 18
Политика , Видео , Органы опеки , Поправки в Конституцию , Павел Крашенинников , Владимир Путин , Конституционный комитет Госдумы , Центризбирком России
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