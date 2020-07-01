Памфилова: с карты «Голоса» подтвердились два нарушения

Элла Памфилова. Только два сообщения о нарушениях в ходе общероссийского голосования, указанных на карте движения "Голос", подтвердились, заявила в среду председатель Центризбиркома

"В период проведения общероссийского голосования (подтвердились — прим. ТАСС) два из 28 нарушений, обозначенных на "Голосе", на этой карте, как из надежных источников", — отметила Памфилова.

По ее словам, на сайте за 16 часов было зафиксировано 1 739 сообщений о возможных нарушениях. При этом большинство из них оказались неподтвержденными. При этом, отметила Памфилова, "только в отношении 28 сообщений — это 1,5% — указано, что это размещено из надежного источника".

При этом только пять из них приходятся на период с 25 июня по настоящее время. "Из этих пяти нарушений зафиксировано в Москве, недоказуемое, Казань — частично подтверждено, приняты меры. Зафиксировано в Лондоне нарушение, проверка пока не подтвердила нарушение. Псков — нарушение не подтверждено, относится к категории агитации, не являющейся прямым нарушением голосования по конституции. Санкт-Петербург — нарушение подтверждено, меры приняты", — отметила Памфилова.