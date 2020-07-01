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В России завершилось голосование по поправкам к Конституции 

Lenta.ru 28 минут назад
Голосование по поправкам к Конституции завершилось
Фото: Lenta.ru
В России завершилось всенародное голосование по Конституции. Последние избирательные участки закрылись в Калининграде в 20:00 по местному времени (21:00 по Москве).
Явка на голосовании по состоянию на 20:00 по московскому времени составила 64,99 процента, сообщалось в Telegram-канале Центральной избирательной комиссии (ЦИК).
Общероссийское голосование по поправкам к Конституции России стартовало по всей стране 25 июня. Процедуру решили растянуть на неделю, чтобы избежать большого скопления людей в условиях пандемии коронавируса. В этом году голосование проходило в том числе и в электронном виде. Этот способ был доступен в Москве и Нижнем Новгороде. Основной этап прошел 1 июля, этот день был объявлен выходным.
Среди предложенных поправок — приоритет российского законодательства над международным, обязательство государства не реже раза в год индексировать пенсии, поправки с упоминанием бога и государствообразующего русского народа и право действующего президента переизбираться на новый срок. Все предложенные идеи одобрили Конституционный суд, Госдума, Совет Федерации и региональные парламенты. Проголосовать можно было только за все поправки сразу или против всех изменений.
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Комментарии
Политика , Госдума , Совет Федерации , Калининград , Москва
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