Голосование по поправкам к Конституции завершилось

России завершилось всенародное голосование по Конституции. Последние избирательные участки закрылись в Калининграде в 20:00 по местному времени (21:00 по Москве ).

Явка на голосовании по состоянию на 20:00 по московскому времени составила 64,99 процента, сообщалось в Telegram-канале Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции России стартовало по всей стране 25 июня. Процедуру решили растянуть на неделю, чтобы избежать большого скопления людей в условиях пандемии коронавируса. В этом году голосование проходило в том числе и в электронном виде. Этот способ был доступен в Москве и Нижнем Новгороде. Основной этап прошел 1 июля, этот день был объявлен выходным.