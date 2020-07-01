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Памфилова пожурила Мишустина за голосование без маски 

Деловая газета «Взгляд» 21 минуту назад
«Мог бы маску и надеть»: Памфилова о Мишустине
Фото: РИА Новости
Председатель ЦИК России Элла Памфилова заявила, что у российского премьера Михаила Мишустина «зашкаливают антитела», но он все равно мог бы надеть маску во время голосования по поправкам к Конституции.
«Мишустин — я знаю, у него зашкаливают супер-пупер-антитела, но, вообще-то, мог бы и надеть, конечно», — передает ее слова RT.
Напомним, Мишустин переболел коронавирусом.
Голосование проходит при соблюдении всех мер безопасности, это отмечали и зарубежные наблюдатели.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию проходит в России с 25 июня по 1 июля. До основного дня — среды, 1 июля — проходило голосование вне помещения для голосования (в том числе на придомовых территориях), бесконтактное голосование на дому, дистанционное электронное голосование в Москве и Нижегородской области и голосование по месту нахождения с помощью механизма «Мобильный избиратель».
Явка к 18.00 мск составляет 63,32%.
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Комментарии 2
Политика , Элла Памфилова , Михаил Мишустин , Центризбирком России
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