«Мог бы маску и надеть»: Памфилова о Мишустине

«Мишустин — я знаю, у него зашкаливают супер-пупер-антитела, но, вообще-то, мог бы и надеть, конечно», — передает ее слова RT.

Напомним, Мишустин переболел коронавирусом.

Голосование проходит при соблюдении всех мер безопасности, это отмечали и зарубежные наблюдатели.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию проходит в России с 25 июня по 1 июля. До основного дня — среды, 1 июля — проходило голосование вне помещения для голосования (в том числе на придомовых территориях), бесконтактное голосование на дому, дистанционное электронное голосование в Москве и Нижегородской области и голосование по месту нахождения с помощью механизма «Мобильный избиратель».

Явка к 18.00 мск составляет 63,32%.