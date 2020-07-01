Памфилова: «Двойник не проскочит»

Элла Памфилова. Все списки проголосовавших на зарубежных участках будут сверены во избежание двойного голосование. Ни один из «двойников» не проскочит, заявила глава Центризбиркома РФ

«Ещё раз отмечу, мы предпринимаем меры, направленные на недопущение двойного голосования. Как я уже говорила и ранее, все списки участников голосования будут выверены и сопоставлены», — сказала она в ходе брифинга. Её цитирует РИА «Новости».

Глава ЦИК добавила, что по зарубежным участкам все списки проголосовавших будут выверены, пройдут все необходимые проверки.

«Убеждена, что ни один из двойников не проскочит. Все будут выявлены, переданы в соответствующие службы и голоса будут учтены так, как и полагается», — заключила глава ЦИК.

1 июля проходит основной этап голосования по поправкам в Конституцию. При этом возможность проголосовать у граждан появилась с 25 июня — провести волеизъявление в течение недели было решено, чтобы избежать очередей и снизить риск распространения коронавируса. Также с 25 по 30 июня в Москве и Нижегородской области проходило дистанционное голосование.