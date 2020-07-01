Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ЦИК примет меры по недопущению случаев двойного голосования 

Парламентская газета и ещё 108 54 минуты назад
Памфилова: «Двойник не проскочит»
Фото: РИА Новости
Все списки проголосовавших на зарубежных участках будут сверены во избежание двойного голосование. Ни один из «двойников» не проскочит, заявила глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова.
«Ещё раз отмечу, мы предпринимаем меры, направленные на недопущение двойного голосования. Как я уже говорила и ранее, все списки участников голосования будут выверены и сопоставлены», — сказала она в ходе брифинга. Её цитирует РИА «Новости».
Глава ЦИК добавила, что по зарубежным участкам все списки проголосовавших будут выверены, пройдут все необходимые проверки.
«Убеждена, что ни один из двойников не проскочит. Все будут выявлены, переданы в соответствующие службы и голоса будут учтены так, как и полагается», — заключила глава ЦИК.
1 июля проходит основной этап голосования по поправкам в Конституцию. При этом возможность проголосовать у граждан появилась с 25 июня — провести волеизъявление в течение недели было решено, чтобы избежать очередей и снизить риск распространения коронавируса. Также с 25 по 30 июня в Москве и Нижегородской области проходило дистанционное голосование.
Видео дня. Сотрудники МЧС России вместе с сотрудниками ХимСпаса пытаются локализовать последствия аварии
Парламентская газета: последние новости
После обработки 25% протоколов «за» поправки в Конституцию проголосовали более 73% избирателей После обработки 25% протоколов «за» поправки в Конституцию проголосовали более 73% избирателей В Крыму по вопросу о поправках в Конституцию проголосовали более 1 млн человек В Крыму по вопросу о поправках в Конституцию проголосовали более 1 млн человек Памфилова: ЦИК не поддастся на заранее подготовленные провокации Памфилова: ЦИК не поддастся на заранее подготовленные провокации
Комментарии 22
Политика , Элла Памфилова , Центризбирком России , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Московский пенсионер отдал проституткам 1,2 млн рублей
Московский пенсионер отдал проституткам 1,2 млн рублей
Весь экипаж «Союза» погиб
Весь экипаж «Союза» погиб
Сын погибшего в ДТП с Ефремовым сделал заявление
Сын погибшего в ДТП с Ефремовым сделал заявление
Польская молодежь меняет свое мнение о России
Польская молодежь меняет свое мнение о России
Видео
Пожар на Новорижском шоссе попал на видео
00:34
Пожар на Новорижском шоссе попал на видео
Лиса украла у москвичей панамку и штаны
00:14
Лиса украла у москвичей панамку и штаны
Новости Москвы
Опубликовано видео с места ДТП в Подмосковье
00:41
Опубликовано видео с места ДТП в Подмосковье
Момент падения дерева на машины попал на видео
00:34
Момент падения дерева на машины попал на видео
Путин проголосовал по поправкам в Конституцию и попал на видео
00:10
Путин проголосовал по поправкам в Конституцию и попал на видео
«Обосрался»: Порошенко поглумился над прокурором
00:10
«Обосрался»: Порошенко поглумился над прокурором
В мире
США оставили Европу без лекарства от COVID-19
02:45
США оставили Европу без лекарства от COVID-19
В мире Другое
«Наша девочка наконец доехала до своего дома»
02:52
«Наша девочка наконец доехала до своего дома»
Происшествия
Нападение сотрудника Генпрокуратуры на полицейских попало на видео
00:57
Нападение сотрудника Генпрокуратуры на полицейских попало на видео
Момент аварии на Севастопольском проспекте попал на видео
00:45
Момент аварии на Севастопольском проспекте попал на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение