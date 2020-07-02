МГИК признал голосование по поправкам в Москве состоявшимся 

Голосование по поправкам к Конституции в Москве состоялось, его можно признать легитимным, сообщил РИА Новости заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.
"Да, безусловно. Вне всяких сомнений в полной мере состоялось, в полной мере легитимное", — сказал Реут, отвечая на вопрос, можно ли сказать, что голосование состоялось и признать его легитимным.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. Принять участие в дистанционном голосовании могли жители двух пилотных регионов — Москвы и Нижегородской области. Оно проходило с 25 по 30 июня.