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ЦИК огласил новые данные по голосованию по поправкам в Конституцию 

РИА Новости 1 час назад
За поправки в Конституцию РФ проголосовали 70,04% граждан РФ, против — 28,93%, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 2,68% протоколов.
Согласно данным ЦИК после обработки 2,68% протоколов, за поправки проголосовали 70,04% россиян, против — 28,93%.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования — 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю — с 25 июня по 1 июля.
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Политика , Видео , Владимир Путин , Центризбирком России
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