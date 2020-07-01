"Сегодня мы определяем будущее России. Я проголосовал за экономическое и социальное развитие нашей страны, за сохранение ее истории, традиций и ценностей", — сказал председатель правительства после того, как опустил избирательный бюллетень в урну.

В среду глава правительства пришел на столичный избирательный участок номер 90, который располагается в школе 1241 на улице Николаева. Премьер предъявил свой паспорт, заполнил бюллетень и опустил его в электронную урну для голосования.