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Мишустин проголосовал по поправкам, «за экономическое и социальное развитие» России 

ТАСС и ещё 14 1 час назад
«Сегодня мы определяем будущее России»
Фото: ТАСС
Премьер-министр России Михаил Мишустин принял участие в голосовании по поправкам к конституции.
"Сегодня мы определяем будущее России. Я проголосовал за экономическое и социальное развитие нашей страны, за сохранение ее истории, традиций и ценностей", — сказал председатель правительства после того, как опустил избирательный бюллетень в урну.
В среду глава правительства пришел на столичный избирательный участок номер 90, который располагается в школе 1241 на улице Николаева. Премьер предъявил свой паспорт, заполнил бюллетень и опустил его в электронную урну для голосования.
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Политика , Михаил Мишустин
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