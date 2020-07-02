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Поправки в Конституцию в Крыму поддержали 90% избирателей 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 36 1 час назад
90% избирателей в Крыму поддержали поправки
Фото: РИА Новости
За поправки в Конституцию в Крыму проголосовали почти 91% избирателей, против высказались 9,08%, сообщили в республиканском избиркоме по итогам обработки 100% протоколов.
«Всего приняли участие в голосовании 1 227 150 (явка составила 81,75%). 90,07% высказались «да» и 9,08% — «нет», — цитирует ТАСС представителя избиркома.
Ранее глава избиркома Крыма Михаил Малышев сообщал, что в Крыму в день голосования работали 1165 участков. Нарушений, которые могли бы повлиять на результаты, не зафиксировано.
Ранее ЦИК России обработал 100% протоколов общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. За поправки проголосовали 77,92% граждан России, против — 21,27%.
Напомним, явка на голосовании по поправкам к Конституции составила 65%.
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Политика , Общество , Социология , Выборы на Украине , Крымский мост , Конституция РФ , Крым наш , Поправки в Конституцию , Михаил Малышев , Центризбирком России , ИТАР-ТАСС , Республика Крым
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