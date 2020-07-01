Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Путин проголосовал 

Ирина Лебедева 23 минуты назад
Президент России проголосовал по поправкам к Конституции. Владимир Путин традиционно посещает избирательный участок на юго-западе столицы, который расположен в здании президиума Российской академии наук.
В этом году в связи с пандемией коронавирусной инфекции были предприняты дополнительные меры безопасности — перед появлением лидера России помещение избирательного участка было специальным образом обеззаражено.
Путин предъявил паспорт, взял одноразовую ручку, сделал пометки в бюллетене и опустил его в находящуюся в кабинке урну.
Политика , Видео , Владимир Путин , РАН
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Московский пенсионер отдал проституткам 1,2 млн рублей
Московский пенсионер отдал проституткам 1,2 млн рублей
The National Interest (США): трепещи, Россия!
The National Interest (США): трепещи, Россия!
Вид «гламурного» батюшки вызвал недовольство в РПЦ
Вид «гламурного» батюшки вызвал недовольство в РПЦ
Темнокожая проститутка взяла с москвича 650 тысяч
Темнокожая проститутка взяла с москвича 650 тысяч
Видео
Момент падения дерева на машины попал на видео
00:34
Момент падения дерева на машины попал на видео
Путин проголосовал по поправкам в Конституцию и попал на видео
00:10
Путин проголосовал по поправкам в Конституцию и попал на видео
Нападение сотрудника Генпрокуратуры на полицейских попало на видео
00:57
Нападение сотрудника Генпрокуратуры на полицейских попало на видео
Момент аварии на Севастопольском проспекте попал на видео
00:45
Момент аварии на Севастопольском проспекте попал на видео
Происходящее в Сочи после начала курортного сезона сняли на видео
00:51
Происходящее в Сочи после начала курортного сезона сняли на видео
Военные на бронетранспортере наехали на легковую машину и попали на видео
00:49
Военные на бронетранспортере наехали на легковую машину и попали на видео
Полицейская операция в деловом районе Парижа попала на видео
00:55
Полицейская операция в деловом районе Парижа попала на видео
«Тяжелый кризис»: Меркель оказалась в сложной ситуации
01:35
«Тяжелый кризис»: Меркель оказалась в сложной ситуации
В мире Европа
Путин и Лукашенко открыли Ржевский мемориал и попали на видео
00:28
Путин и Лукашенко открыли Ржевский мемориал и попали на видео
Поездка грузового поезда по Крымскому мосту попала на видео
00:10
Поездка грузового поезда по Крымскому мосту попала на видео
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение