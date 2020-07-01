Путин проголосовал 

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В этом году в связи с пандемией коронавирусной инфекции были предприняты дополнительные меры безопасности — перед появлением лидера России помещение избирательного участка было специальным образом обеззаражено.

Путин предъявил паспорт, взял одноразовую ручку, сделал пометки в бюллетене и опустил его в находящуюся в кабинке урну.