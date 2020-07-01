Больше 50%: названа явка на голосовании по Конституции

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Явка на голосовании по конституции за шесть дней составила 55,22% 

ТАСС 40 минут назад
Явка на общероссийском голосовании по закону о поправке к Конституции РФ за шесть дней по всей стране составила 55,22%.
"За шесть дней, предшествующих основному дню голосования 1 июля, у нас уже смогло проголосовать по всей стране 55,22% от общего числа зарегистрированных участников голосования", — сказала председатель Центризбиркома России Элла Памфилова в информационном центре ЦИК в среду.
По ее словам, такая высокая явка обусловлена тем, что гражданам была предоставлена возможность голосовать в течение нескольких дней.
"Порядок голосования, форма голосования оказались для граждан очень удобными. Каждый мог выбрать, где ему проголосовать, когда ему проголосовать и тем более каким образом проголосовать — на самом участке, вне помещения для голосования или, как в Москве или Нижегородской областью, проголосовать дистанционно", — отметила глава ЦИК.
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Политика , Видео , Общество , Элла Памфилова , Центризбирком России
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