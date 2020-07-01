Больше 50%: названа явка на голосовании по Конституции

Явка на общероссийском голосовании по закону о поправке к Конституции РФ за шесть дней по всей стране составила 55,22%.

"За шесть дней, предшествующих основному дню голосования 1 июля, у нас уже смогло проголосовать по всей стране 55,22% от общего числа зарегистрированных участников голосования", — сказала председатель Центризбиркома России Элла Памфилова в информационном центре ЦИК в среду.

По ее словам, такая высокая явка обусловлена тем, что гражданам была предоставлена возможность голосовать в течение нескольких дней.