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В ЦИК раскрыли среднюю явку на голосовании по поправкам в Конституцию 

Lenta.ru и ещё 63 1 час назад
В ЦИК раскрыли среднюю явку на голосовании по поправкам в Конституцию
Фото: Lenta.ru
Средняя явка на голосовании по поправкам в Конституцию в России за шесть дней составила 55,22 процента. Такие данные раскрыла председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова, передает ТАСС.
По ее словам, такой показатель говорит о том, что выбранный формат оказался удобным для населения. «Такая высокая явка свидетельствует о том, что предоставленная возможность голосовать в течение нескольких дней, порядок, форма голосования оказались для людей очень удобными», — пояснила Памфилова.
Ранее сообщалось, что в России завершилось электронное голосование по поправкам в Конституцию, которое проходило с 25 июня по 30 июня. Принять участие в нем могли жители двух пилотных регионов — Москвы и Нижегородской области. Отмечалось, что явка составила 93,02 процента от всех записавшихся на электронное голосование.
Общероссийское голосование началось 25 июня по всей России и продлится до 1 июля включительно. На нем у граждан спрашивают, одобряют ли они поправки к Конституции. В бюллетене указаны варианты «да» и «нет». Основной день голосования — 1 июля — объявлен нерабочим.
Среди предложенных поправок — приоритет российского законодательства над международным и право действующего президента России переизбираться на новый срок и по истечении двух президентских сроков до вступления изменений в силу. Все предложенные идеи одобрили Конституционный суд, Госдума, Совет Федерации и региональные парламенты.
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Политика , Элла Памфилова , Госдума , Совет Федерации , Центризбирком России , ИТАР-ТАСС
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