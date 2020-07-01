В ЦИК раскрыли среднюю явку на голосовании по поправкам в Конституцию 

По ее словам, такой показатель говорит о том, что выбранный формат оказался удобным для населения. «Такая высокая явка свидетельствует о том, что предоставленная возможность голосовать в течение нескольких дней, порядок, форма голосования оказались для людей очень удобными», — пояснила Памфилова.

Ранее сообщалось, что в России завершилось электронное голосование по поправкам в Конституцию, которое проходило с 25 июня по 30 июня. Принять участие в нем могли жители двух пилотных регионов — Москвы и Нижегородской области. Отмечалось, что явка составила 93,02 процента от всех записавшихся на электронное голосование.

Общероссийское голосование началось 25 июня по всей России и продлится до 1 июля включительно. На нем у граждан спрашивают, одобряют ли они поправки к Конституции. В бюллетене указаны варианты «да» и «нет». Основной день голосования — 1 июля — объявлен нерабочим.