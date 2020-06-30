Путин и Лукашенко обсудили отношения Москвы и Минска 

России Александр Лукашенко и Президенты Белоруссии Владимир Путин подняли актуальные вопросы отношений двух стран во время мероприятий, посвященных открытию Ржевского мемориального комплекса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря белорусского лидера Наталью Эйсмон.

Она отметила, что лидеры двух стран «в рабочем порядке обсудили все вопросы, которые нужно было затронуть».

30 июня президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко открыли мемориал Cоветскому солдату в Ржеве.