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Путин и Лукашенко обсудили отношения Москвы и Минска 

Газета.Ru 36 минут назад
Путин и Лукашенко обсудили отношения Москвы и Минска
Фото: ТАСС
Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин подняли актуальные вопросы отношений двух стран во время мероприятий, посвященных открытию Ржевского мемориального комплекса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря белорусского лидера Наталью Эйсмон.
Она отметила, что лидеры двух стран «в рабочем порядке обсудили все вопросы, которые нужно было затронуть».
30 июня президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко открыли мемориал Cоветскому солдату в Ржеве.
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Политика , В мире , Александр Лукашенко , Владимир Путин , Минск , Москва
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